MotoGP-regels 2027 goed ontvangen: "Rijders worden belangrijker"

De MotoGP heeft maandag het raamwerk voor de nieuwe technische reglementen van 2027 gepresenteerd, waarmee zowel de veiligheid als het spektakel op de baan vergroot moet worden. De meest in het oog springende wijziging is het verkleinen van de motorinhoud naar 850cc, al wordt ook de speelruimte wat betreft aerodynamische foefjes verkleind. Daarnaast verdwijnen de verschillende rijhoogteapparaten en het holeshot device voor de start. Met name door die laatste verandering verwacht Maverick Viñales dat de rijders weer belangrijker worden om tot een goede rondetijd te komen.

"Het verwijderen van het ride height device zal de rijders helpen die meer techniek hebben", zegt de Aprilia-rijder in de aanloop naar de Franse Grand Prix. "Het wordt namelijk anders. Momenteel kun je het gas nog volledig open draaien. Maar zonder [rijhoogteapparaat] zal de rijstijl enorm veranderen, zeker als je voorwiel de lucht in wil komen. Je kunt dan het gas niet volledig open draaien. Dat gaat dus veranderen. Daardoor denk ik dat het niveau van de rijder belangrijker wordt voor het tot stand komen van rondetijden."

De MotoGP-rijders zijn blij met het verbod op ride height devices. Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Viñales krijgt bijval van zesvoudig MotoGP-wereldkampioen Marc Márquez, die opmerkt dat de MotoGP met deze ingrepen ietwat de door de Formule 1 ingeslagen weg volgt. "Ik denk dat het goed is voor de rijders. Als je minder technische dingen op de motor hebt zitten, kan de rijder meer het verschil maken", stelt de Gresini-rijder. "De waarde van de rijders wordt dan ook groter, want je gaat kijken voor de rijders. Dat is iets wat ik mooi vind. Op deze manier volgen ze de Formule 1 een beetje, dus laten we afwachten."

Joan Mir denkt intussen dat de rijders het lastiger krijgen onder de nieuwe technische reglementen, maar ook hij ziet dat als iets positiefs. "Het leven van de rijders wordt hierdoor waarschijnlijk iets lastiger gemaakt, maar de rijder kan daardoor waarschijnlijk meer het verschil maken", vertelt de Honda-rijder op de donderdag in Le Mans. "Dit is denk ik heel positief voor het kampioenschap, voor de helden, voor alles. Ook komen details terug waarmee je een groot verschil kan maken, zoals met een goede of een slechte start. Tegenwoordig zien we deze dingen niet meer."

Liever meer beperkingen aerodynamica

Het positieve gevoel over de nieuwe reglementen overheerst ook bij Jack Miller, maar de uitgesproken Australiër van KTM vindt dat de sport eigenlijk nog wel wat verder had mogen gaan op aerodynamisch gebied. "Het maakt de motoren lelijk. Motorsport hoort mooi te zijn", stelt hij, om er middels een bijzondere vergelijking aan toe te voegen dat een algeheel verbod op aerodynamische vleugeltjes voor geen van de fabrikanten een echt nadeel zou zijn. "Iedereen heeft kernwapens, we gebruiken ze misschien niet meer en dus is het tijd om ze weg te doen."

Wereldkampioen Francesco Bagnaia sluit zich aan bij Millers bevinding dat er minder aerodynamica tot betere races leidt. Dat heeft in zijn ogen meer invloed dan het beperken van het vermogen, iets wat met de 850cc-motoren wel gaat gebeuren. "Ik vind het vreemd, want we zitten in de top van de motorsport en ontwikkelen onze prototypes. Ze moeten de snelste motoren ooit zijn, maar we gaan de snelheid terugbrengen", zegt de Ducati-rijder over de verandering van de motorinhoud. "Het is een beetje vreemd, maar we zullen eraan wennen. Het ding is wel dat we alleen aerodynamica moeten verwijderen om meer strijd te krijgen. De rest van de ingrepen zijn niet voor de gevechten, maar voor de veiligheid."