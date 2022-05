MotoGP reageert: Suzuki kan besluit over vertrek niet eenzijdig nemen

Suzuki zorgde maandag voor een enorme schok in de MotoGP-paddock. Het merk liet aan de medewerkers van het team weten dat eind 2022 de stekker uit het project zou worden getrokken. Niet veel later sijpelden de signalen door naar de pers en werd het nieuws wereldkundig. Het officiële bericht vanuit Suzuki zou dinsdag rond het middaguur volgen, maar liet langer op zich wachten dan gedacht. In plaats daarvan is de MotoGP zelf met een statement naar buiten getreden.

"Naar aanleiding van recente geruchten over een vertrek van Suzuki uit de MotoGP aan het eind van 2022 heeft Dorna Sports officieel contact opgenomen met de fabriek", valt in het bericht te lezen. "Dit om hen eraan te herinneren dat hun MotoGP-contract het niet toestaat om deze eenzijdig te nemen." Suzuki heeft vorig seizoen een vijfjarige deal gesloten en in het contract staat vermeld dat deze deal slechts met instemming van beide partijen kan worden opgezegd. Suzuki kan met andere woorden niet op eigen houtje zo'n besluit nemen en moet eerst groen licht van Dorna krijgen.

Dat groene licht zal er na financiële afspraken wellicht wel komen, al moet daar voorafgaand aan een formele aankondiging eerst over gesproken worden. Mochten beide partijen tot overeenstemming komen en mocht Suzuki zoals verwacht afzwaaien, dan blijkt dat voor de MotoGP nog geen reden tot paniek. "Als Suzuki vertrekt na een overeenkomst tussen beide partijen, dan zal Dorna beslissen over het ideale aantal rijders en teams dat vanaf 2023 in de MotoGP-klasse zal racen."

Aan interesse om de inschrijving over te nemen is geen gebrek, zo laat de organisatie weten: "Dorna ontvangt nog steeds veel belangstelling van zowel officiële fabrikanten als ook onafhankelijke teams, die deel willen uitmaken van de MotoGP. De sport blijft wereldwijd een voorbeeld van competitie, innovatie en entertainment en bereikt miljoenen fans over de hele wereld. De belangstelling van deze partijen is in de afgelopen 24 uur opnieuw bevestigd." Alhoewel momenteel niet bekend is welke formaties zich concreet hebben gemeld, heeft Leopard Racing zich wel eerder geïnteresseerd getoond in een opstap naar het hoogste niveau. De MotoGP-grid telt momenteel 24 machines en door de genoemde interesse hoeft dat aantal niet in te krimpen bij een vertrek van Suzuki.