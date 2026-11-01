MotoGP GP van Maleisië

MotoGP reageert op terugtrekking Yamaha uit GP van Qatar

MotoGP heeft een verklaring uitgegeven nadat Yamaha aankondigde dat het de race in Qatar zal overslaan vanwege bedrijfsbeleid

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 1 nov 2026, 10:48

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Paolo Pavesio, Yamaha Racing MD, Carlos Ezpeleta, CSO of MotoGP Sports Entertainment Group

Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP heeft gewaarschuwd voor mogelijke “sportieve gevolgen” voor Yamaha nadat de Japanse fabrikant heeft aangekondigd zich te hebben teruggetrokken uit de Grand Prix van Qatar van volgende week.

Yamaha veroorzaakte zondag grote schokgolven in de paddock op Sepang, toen het MotoGP informeerde over zijn besluit om de race op Losail van 6 tot en met 8 november over te slaan.

De Yamaha Motor Company heeft een clausule in de arbeidscontracten van zijn medewerkers ingeroepen die het bedrijf de bevoegdheid geeft om personeel te verhinderen naar door oorlog getroffen regio's te reizen. In een verklaring stelde het dat het, na de situatie te hebben beoordeeld, geen “voldoende gronden heeft vastgesteld om zijn bestaande bedrijfsbrede reisbeperkingen te wijzigen”.

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MotoGP heeft nu gereageerd op Yamaha’s besluit om het evenement in Qatar te boycotten en stelde dat alle andere teams hebben bevestigd dat zij voor de 20e ronde van het kampioenschap naar Doha afreizen,

Het stelde dat Yamaha nu sportieve gevolgen tegemoet kan zien omdat het zijn contract met het kampioenschap schendt, waarbij de exacte sancties worden bepaald door de regelgevende instantie in de motorsport, de FIM.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

“MotoGP is teleurgesteld over Yamaha’s besluit om niet deel te nemen aan de Grand Prix van Qatar. Hoewel we erkennen dat het team gebonden is aan een breder bedrijfsbeleid dat reizen naar het Midden-Oosten beperkt, zijn wij niet van mening dat dit besluit recht doet aan de uitgebreide garanties die aan alle belanghebbenden in het kampioenschap zijn gegeven”, zei het in een verklaring.

“Na overleg met de Staat Qatar, Lusail International Circuit, onafhankelijke veiligheidsadviseurs en MotoGP's eigen doorlopende risicobeoordelingsproces heeft MotoGP geen informatie ontvangen die een wijziging van de huidige plannen voor het evenement zou rechtvaardigen.

“We hebben dat standpunt, samen met de meest recente beschikbare informatie, vandaag aan alle fabrikanten en teams meegedeeld en verwelkomen de bevestiging van de rest van de grid dat zij in Qatar zullen racen. We danken hen voor die toezegging.

“Naast de contractuele gevolgen van Yamaha’s besluit voor zijn overeenkomsten met MotoGP en IRTA heeft Yamaha’s niet-deelname ook sportieve gevolgen, waarbij eventuele sportieve consequenties door de FIM zullen worden afgehandeld in overeenstemming met de reglementen van het kampioenschap.”

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