Sensationele Oliveira dominant naar winst in Grand Prix van Portugal

Na achttien weken en veertien races viel het doek van een memorabel seizoen op het Autódromo Internacional do Algarve, een circuit waar nog nooit eerder een MotoGP-race gehouden werd. Het was passend dat uitgerekend thuisrijder Miguel Oliveira van pole-position mocht starten in zijn thuisrace, met naast zich Franco Morbidelli en Jack Miller. Voor een aantal coureurs was het de (voorlopig) laatste MotoGP-race: Tito Rabat, Cal Crutchlow en Andrea Dovizioso namen afscheid in de Grand Prix van Portugal, die even na 14.00 uur lokale tijd van start ging over 25 ronden.

Van pole maakte Oliveira de beste start, hij begon als eerste aan de afzink richting de eerste bocht en hij nam de leiding in de wedstrijd. Morbidelli volgde voor Miller en Crutchlow. Vanaf de tweede rij maakte Fabio Quartararo geen beste start, hij zakte terug naar de achtste plaats. Wereldkampioen Joan Mir kende geen geweldige zaterdag, maar na de eerste ronde had hij al acht plekken gewonnen: hij kwam na de eerste ronde door op de twaalfde plaats.

Voor Francesco Bagnaia eindigde het seizoen - mede dankzij Mir - in tranen. De Italiaan werd in de eerste ronde geraakt door de Suzuki-coureur en kwam aan het eind van de eerste ronde met een pijnlijke schouder in de pits. Mir bleef overeind en deed in zijn inhaalrace een poging om Johann Zarco in te halen en ging daarbij voor de tweede keer bijna onderuit in bocht 3. Hij raakte de achterband van Zarco en verloor flink wat tijd, hij zakte daardoor terug naar de twintigste plaats. Ook Brad Binder zag zijn race vroeg tot een eind komen, hij ging in de tweede ronde onderuit bij het insturen van bocht 1. Vooraan was het zijn merkgenoot Miguel Oliveira die een poging deed om weg te rijden van de achtervolgers.

De strijd om de vierde plaats ging tussen Honda-rijders Crutchlow en Stefan Bradl, de vervanger van Marc Marquez. Zij waren verwikkeld in een duel waardoor ook Pol Espargaro aan kwam sluiten. De Spanjaard maakte een fout in de openingsfase en haalde Bradl niet veel later in. Twee ronden later deed Espargaro hetzelfde bij Crutchlow, hij lag zodoende op de vierde plaats. Ook Johann Zarco deed een poging om de aansluiting te krijgen.

Vooraan was Oliveira ontketend. Hij was elke ronde een paar tienden sneller en aan het eind van de negende ronde bijna vier seconden los van Morbidelli. Miller was wel iets sneller, maar ook hij kon niets beginnen tegen het tempo van de thuisrijder. Morbidelli consolideerde op de tweede plaats, hij was tenslotte de man die het voor Yamaha moest doen. De fabrieksrijders van het merk (Quartararo, Viñales en Rossi) reden halverwege de wedstrijd allemaal buiten de top-tien.

Voor Mir kwam het niet meer goed in de GP van Portugal. De achterkant van zijn Suzuki GSX-RR brak in de zestiende ronde uit in de laatste bocht en het leek alsof er iets scheelde met de motorfiets. De wereldkampioen keek naar de achterkant van de machine en bracht zijn motor in de pits, waar de schade bekeken werd. Voor Mir zat de wedstrijd er in ieder geval op.

In de voorgaande races viel Oliveira in de slotfase nogal eens terug omdat hij de banden niet goed kon houden, maar op het eigen Portimao was niemand opgewassen tegen de Tech 3-rijder. De Portugees bleef de rondjes stoïcijns aftikken en schreef een tweede overwinning dit seizoen bij. In de GP van Stiermarken kon nog de aantekening geplaatst worden dat de overwinning enigszins gestolen was, maar op deze was helemaal niets af te dingen. Oliveira kwam met een voorsprong van iets meer dan drie seconden aan de finish.

Daarachter was het tweede deel van het duel tussen Jack Miller en Franco Morbidelli weer in volle gang. In de dertiende bocht pakte Miller de binnenkant en Morbidelli had geen kans om nog terug te slaan. De Australiër werd tweede en bracht Ducati de overwinning in het constructeurskampioenschap. Morbidelli werd derde en was veruit de beste Yamaha-rijder, hij sloot het seizoen af met de tweede plaats in het rijderskampioenschap.

Pol Espargaro werd vierde in zijn laatste KTM-race, Takaaki Nakagami werd vijfde. In zijn voorlopig laatste MotoGP-race eindigde Andrea Dovizioso op de zesde plaats. Stefan Bradl werd zevende voor Aleix Espargaro en Alex Marquez. Johann Zarco zwaaide bij Avintia Racing af met weer een top-tien, hij trekt in 2021 richting Pramac Ducati. Maverick Viñales eindigde op een kleurloze elfde plaats. Valentino Rossi sloot zijn carrière bij het fabrieksteam af met een twaalfde plaats. Cal Crutchlow reed lang in de top-vijf, maar hij viel in de laatste fase terug tot de dertiende plaats. Hij vierde het einde van zijn carrière met een mooie burn-out in de pitlane. Fabio Quartararo werd veertiende en zakte in het rijderskampioenschap tot de achtste plaats. Alex Rins pakte namens Suzuki het laatste punt en is derde geworden in het kampioenschap.

Danilo Petrucci eindigde in zijn laatste race voor Ducati net buiten de punten, hij werd zestiende. Mika Kallio eindigde als vervanger van Iker Lecuona op de zeventiende plaats. Tito Rabat reed ook zijn laatste race in de MotoGP. Hij eindigde op de achttiende plaats.

Op vrijdag 26 maart 2021 begint het seizoen weer. Dan vindt de eerste vrije training voor de Grand Prix van Qatar plaats op het Losail Circuit.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Portugal - Race