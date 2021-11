MotoGP-legende Rossi neemt afscheid in Valencia, Bagnaia wint seizoensfinale

Het Circuit Ricardo Tormo was zondag stijf uitverkocht voor de achttiende en laatste ronde van het wereldkampioenschap. Een groot deel van de fans was naar Cheste gekomen om de laatste race van Valentino Rossi te aanschouwen. Het hele weekend stond in het teken van de 432ste en laatste start van de negenvoudig wereldkampioen, een man die ontzettend veel betekend heeft voor de MotoGP en de motorsportwereld over het algemeen. Rossi werd op de startopstelling geflankeerd door zijn partner Francesca en begon de laatste wedstrijd uit zijn loopbaan vanaf de tiende startplek.

Ducati vs. Suzuki

Van pole-position maakte rookie Jorge Martin de beste start. Hij ging aan de leiding terwijl Rossi een aardige start maakte en direct een plek opschoof naar de negende stek. Martin werd gevolgd door Jack Miller terwijl Francesco Bagnaia een plekje verloor aan oud-wereldkampioen Joan Mir. Alex Rins lag vijfde terwijl Fabio Quartararo zich herpakte en op de zesde plek doorkwam na de eerste ronde. Op het rechte stuk gebruikte Miller het vermogen van de Ducati om door te stoten naar de leiding in de wedstrijd, maar lang duurde het niet. Hij ging wijd in bocht 2 en maakte zo weer ruimte voor Martin. Ook Mir profiteerde, hij ging onderdoor naar de tweede plaats. Daarmee waren de problemen nog niet voorbij voor Miller, hij maakte een remfout in bocht 14 en kreeg ook teamgenoot Bagnaia en Rins om de oren.

Rossi was inmiddels ingehaald door Johann Zarco en lag daardoor op de tiende plaats, verder naar voren was een duel begonnen tussen de blauwe mannen. Rins nam de derde plek van Mir over en probeerde aansluiting te vinden bij Bagnaia, die een poging deed om zijn merkgenoot Martin terug te halen. Vanaf de elfde plek was Takaaki Nakagami inmiddels gecrasht, het rampzalige weekend van Honda – dat het al zonder Marc Marquez en Pol Espargaro moest doen - kreeg daarmee een vervelend staartje. De Japanner bleef ongedeerd, maar kon zijn weg niet vervolgen. Vooraan reden de Ducati’s en Suzuki’s een flink tempo: Martin voor Bagnaia, Rins en Mir.

Rins bezwijkt onder de Ducati-druk

De moeilijke openingsfase had Miller teruggeworpen naar de zesde plaats, wereldkampioen Quartararo kon een poging doen om de aansluiting met de voorste vier te krijgen. De Australiër herpakte zich echter en kwam in de negende ronde weer langszij bij de Fransman. Iets verder naar voren moest Mir een gaatje laten vallen en zag Bagnaia kans om raceleider Martin onder druk te zetten. Rins zag de aanvalslust van de Italiaan ook en probeerde te reageren, maar ging daarbij over de schreef. Rins kwam bij het insturen van bocht 6 ten val en lag uit de wedstrijd. Mir nam daardoor de derde plaats in de wedstrijd over en zat volop in duel met de Ducati’s.

Waar Bagnaia ook keek bij zijn minder ervaren merkgenoot, het was niet eenvoudig om de GP21 van Martin in te halen op het krappe Circuit Ricardo Tormo. Bagnaia prikte een paar keer, maar moest zijn moment zorgvuldig uitkiezen. Bagnaia plaatste de aanval aan het eind van de vijftiende ronde en dook bij bocht 14 aan de binnenkant bij Martin. De VR46-coureur hield Martin af en noteerde direct daarna de snelste raceronde. De voorsprong was in een klap opgelopen tot een halve seconde in het voordeel van Bagnaia.

Bagnaia voert Ducati 1-2-3 aan

Pramac Ducati-coureur Martin stond onder druk van de snellere Bagnaia, maar wilde niet van plooien weten. Martin moest een ronde op adem komen en kon zich herpakken, hij wist het gaatje naar Bagnaia behoorlijk klein te houden. Miller en Mir hadden dit jaar al vaker verf uitgewisseld en in de negentiende ronde scheelde het weer niet veel. De Ducatist zette zijn machine weer langs Mir, die deze keer wel echt moest afhaken. Daarmee bezette Ducati het podium weer met drie motoren, een feit dat met argusogen aanschouwd wordt door de rest van de MotoGP-paddock. Volgend jaar heeft het merk uit Bologna maar liefst acht motoren op de grid.

De tiende plek in de wedstrijd was intussen voor Rossi en werd op de huid gezeten door Franco Morbidelli, de eerste MotoGP-coureur die uit de VR46 Academy kwam. Rossi moest Enea Bastianini laten gaan, maar hield Morbidelli wel achter zich. Vooraan ging de andere VR46-coureur Bagnaia met de overwinning aan de haal. Martin moest de witte vlag in de laatste vier ronden hijsen en viel terug tot vlak voor Miller. Bagnaia’s overwinning kwam in de laatste ronde niet meer in gevaar. Hij won zijn vierde race van 2021 voor Jorge Martin en Jack Miller, die in de laatste ronde geen kans meer zag tot een aanval. Oud-wereldkampioen Mir sloot af op de vierde plaats voor de nieuwe wereldkampioen, Fabio Quartararo. Johann Zarco werd zesde voor Brad Binder Enea Bastianini en Aleix Espargaro. Iker Lecuona kwam in zijn laatste MotoGP-race als vijftiende aan de finish terwijl drievoudig MotoGP-racewinnaar Danilo Petrucci richting de Dakar Rally vertrekt. Hij kwam in zijn laatste race als achttiende en laatste aan de finish, maar kan terugkijken op een mooie loopbaan. Vooral zijn overwinning in Mugello (2019) zal voor altijd een ware klassieker in de MotoGP blijven.

Rossi neemt afscheid na prachtige carrière

Met een knap optreden sloot Valentino Rossi zijn loopbaan af met de tiende plaats in de Grand Prix van Valencia. De carrière van Rossi is voorbij, de talloze herinneringen zullen altijd blijven. Rossi kleurde de Grand Prix-racerij in de 26 jaar dat hij aanwezig was in de sport. Hij bracht mensen in vervoering, liet ze feesten, liet ze lachen en huilen en zorgde ervoor dat ze hun ellende even konden vergeten. Hij stond aan de basis van carrières van tientallen andere coureurs en werd wereldberoemd door zijn fratsen, uitstraling en teksten. De laatste jaren was hij niet altijd even succesvol, maar Rossi’s aantrekkingskracht bleef altijd even groot. De enige conclusie die we na de loopbaan van Rossi kunnen trekken is dat de MotoGP er beter voor staat dan ooit tevoren, Il Dottore mag gaan genieten van zijn jonge gezin en het nieuwe leven na de motorracerij. Grazie Vale.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Valencia