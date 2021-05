Quartararo wint GP van Italië en draagt zege op aan Dupasquier

Zelfs op de moeilijkste momenten gaat sport door, ook al zijn we met onze gedachten bij zaken die veel belangrijker zijn. Zondag waren we in gedachten bij Jason Dupasquier, die na een tragisch ongeval op zaterdag op veel te jonge leeftijd overleden is. De MotoGP-coureurs en teambazen verzamelden zich voor de race vooraan de grid voor een indrukwekkende minuut stilte ter nagedachtenis aan de Moto3-coureur. Daarbij waren ook enkele PruestelGP-teamleden van de Zwitser aanwezig, evenals zijn teamgenoot Ryusei Yamanaka. De meeste rijders en teams hadden voorafgaand aan de race een kleine sticker op de motoren geplakt, ook ter nagedachtenis aan Dupasquier.

De focus werd daarna verlegd naar de 23 ronden durende race op het Autodromo Internazionale del Mugello met Fabio Quartararo als polesitter voor zijn grootste concurrenten in de WK-stand: Francesco Bagnaia en Johann Zarco. Nog voor de start gebeurde er iets bizars bij rookie Enea Bastianini, hij crashte op de startgrid nadat Johann Zarco voor hem remde. Hij was ridder te voet en snelde naar de pitbox. Daar kreeg hij te horen dat hij niet mocht starten.

Bagnaia betaalt hoge prijs voor agressieve start

Fabio Quartararo’s nieuwe holeshotapparaat werkte prima, hij pakte de kopstart in de run naar San Donato. Francesco Bagnaia liet er echter geen gras over groeien en pakte de eerste plaats over. Hij probeerde direct te pushen en de andere coureurs op achterstand te zetten, maar dat kwam hem in de tweede ronde duur te staan. In Arrabbiata ging Bagnaia iets te wijd en op de kerbstones verloor hij controle over de voorkant. Bagnaia kwam ten val en eindigde zijn wedstrijd in de grindbak. Een paar tellen eerder ging het ook al mis voor Marc Marquez, die in bocht 3 ten val kwam na een touché met Binder. Om de motor van de Spanjaard te ontwijken, moest ook Franco Morbidelli door de grindbak. Marquez en Bagnaia waren daardoor de eerste uitvallers van de Italiaanse GP, Morbidelli lag laatste en moest in de achtervolging.

Quartararo had de leiding in de wedstrijd, maar Zarco was met zijn Ducati ook behoorlijk sterk. De twee Franse coureurs duelleerden om de koppositie, maar in de vijfde ronde zag Quartararo kans om er tussenuit te piepen. Hij sloeg een gaatje van een paar tienden met Zarco, die daardoor de slipstream kwijt was. Zarco kreeg van achteren meer druk van Miguel Oliveira op de derde plaats. In de strijd om de vierde plek was een groepje met Jack Miller, Alex Rins en Joan Mir ontstaan. Zij vochten elkaar op het bochtige gedeelte de tent uit, op het rechte stuk kwam Miller vervolgens weer langszij met de ijzersterke GP21. Ook Brad Binder en Aleix Espargaro vonden aansluiting in dat groepje.

Miller verliest aansluiting met de kop

In de achtste ronde kwam Rins langszij bij Miller en vond ook Mir ruimte om de Ducati-man te verschalken. Rins sloeg vervolgens een gaatje was daardoor veilig ten opzichte van Miller. De Australiër zou geen derde race op rij winnen want ook Binder kwam onderdoor. Miller lag daardoor op de zevende plaats.

Negen ronden waren verstreken en Fabio Quartararo reed eenzaam vooraan. De Fransman bouwde een voorsprong van twee seconden op ten opzichte van Zarco. Eenmaal verlost van Miller waren de Suzuki-rijders los en zetten zij de achtervolging in op Zarco en Oliveira. Onder aanvoering van Mir reden de beide mannen het gaatje op de Portugees dicht. Rins moest overigens punten scoren, hij was sinds de Grand Prix van Doha niet meer in de punten geëindigd.

Oliveira kreeg op zijn pitbord te zien dat de Suzuki-mannen in aantocht waren, hij voerde de druk op bij Zarco. Met nog iets meer dan zeven ronden te gaan nam de KTM-coureur Zarco te grazen en probeerde weg te rijden. Mir deed er niet lang over om Zarco te pakken, de wereldkampioen lag derde na een mooie inhaalactie in Scarperia-Palagio. Daardoor had Ducati geen coureur meer op het podium in haar thuisrace. Zarco werd niet veel later opnieuw ingehaald, deze keer door Rins in Savelli.

Weer een nulscore voor Rins

Rins ging weer in de achtervolging op zijn teamgenoot Mir, maar opnieuw ging het mis voor de Spanjaard. Bij het insturen van Bucine vroeg Rins iets te veel van de voorband en die gaf niet thuis. Rins kwam ten val en noteerde zijn vierde nulscore op rij. Zijn teamgenoot Mir had intussen de aansluiting te pakken bij Oliveira en zij vochten in de laatste ronden om de tweede plaats. Verder naar achteren ging het ook mis voor Takaaki Naakgami, bij het uitkomen van Biondetti ging hij onderuit.

Vooraan kwam de overwinning van Quartararo niet meer in gevaar. Hij had een voorsprong van drie seconden in de laatste ronde en nam geen risico meer. De strijd om de tweede plaats was interessant, maar Oliveira gebruikte de topsnelheid van de KTM om Mir achter zich te houden. Dat lukte, Oliveira pakte zodoende de tweede plaats voor Mir. Kort na de race bevestigde de wedstrijdleiding echter dat de Portugees de track limits had overschreden in de laatste ronde, hij zakte daardoor naar de derde plaats. Nog iets later werd bekend dat Mir hetzelfde had gedaan in de laatste ronde. Oliveira werd daardoor alsnog tweede met Mir op de derde plaats. Zarco werd ondanks een moeilijke eindfase vierde. Binder reed een knappe race na een mindere start, hij werd vijfde voor Jack Miller en Aleix Espargaro.

Maverick Viñales kon zich niet herstellen na de mislukte kwalificatie, hij werd achtste. Danilo Petrucci pakte weer punten, hij werd negende. Valentino Rossi scoorde in zijn thuiswedstrijd een tiende plaats, tevens zijn beste klassering van het seizoen. Iker Lecuona werd elfde voor Pol Espargaro, de beste Honda-coureur in de wedstrijd. Michele Pirro lag in de top-tien, maar maakte een fout in de slotfase en viel terug naar de dertiende plaats. Alex Marquez werd veertiende. Lorenzo Savadori pakte het laatste WK-punt. Franco Morbidelli en Luca Marini haalden de finish, maar eindigden buiten de punten.

Volgend weekend staat de zevende ronde van het wereldkampioenschap op het programma in Barcelona. Quartararo is de WK-leider met een voorsprong van 24 punten op Zarco. Bagnaia staat derde voor Miller en Mir.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Italië