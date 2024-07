Opnieuw een afgelasting van een MotoGP-race. Na het schrappen van de races op Termas de Rio Hondo in Argentinië en de Grand Prix van India is nu ook de race in Kazachstan van de kalender gehaald. Het is nu voor het tweede jaar op rij dat er niet op het circuit in Sokól geracet gaat worden, nadat in 2023 de GP ook niet door kon gaan. Voor het verdwijnen van de Kazachse race is een vervanger gevonden, want Misano is bereid om de plek op de kalender over te nemen. Daardoor wordt er twee weken na de eerste race op het parcours nabij Rimini weer een Grand Prix afgewerkt.

In eerste instantie stond de Grand Prix van Kazachstan voor eind juli op het programma, maar deze werd al verschoven vanwege overstromingen in het gebied rond het circuit. De nieuwe datum werd 22 september, op de dag dat oorspronkelijk de GP van India afgewerkt zou worden. Motorsport.com meldde eerder al dat ook die datum niet haalbaar zou zijn voor de organisatie en kwam rond de TT van Assen met het nieuws dat organisator Dorna op zoek was naar een vervanger als de race helemaal niet meer door zou gaan. Dat is maandagmiddag dus bevestigd.

Dorna was erop gebrand om het leeggekomen plekje pp te vullen, want anders zouden er maar negentien races op de planning staan. In eerste instantie werd er contact gelegd met het Losail International Circuit in Qatar - waar het MotoGP-seizoen in maart begon- maar daar werd geen overeenkomst mee gesloten. Ook waren er twijfels over de haalbaarheid van een race in de golfstaat in september, want de temperaturen kunnen dan heel hoog zijn. Valencia en Misano werden daarna als mogelijke vervangers genoemd en zelfs Brno was een kanshebber. Laatstgenoemde circuit organiseerde in 2020 voor het laatst een MotoGP-race en moet daar nu nog minstens een jaar op wachten. Misano heeft namelijk de voorkeur gekregen.

Het gaat echter een enorme logistieke opgave worden. Een week na de race op Italiaanse bodem staat namelijk de Grand Prix van Indonesië op Lombok op het programma. Alle teams, coureurs en spullen moeten binnen vijf dagen van Misano naar Lombok verscheept worden.