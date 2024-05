MotoGP-organisator Dorna gaat er nu al vanuit dat de race op het Buddh International Circuit wordt afgelast omdat de lokale promotors hun contractuele financiële verplichtingen niet zijn nagekomen. De leidinggevenden van het Spaanse bedrijf hebben 20 mei als deadline gesteld voor India om de betalingen in te halen, een formaliteit die waarschijnlijk niet zal worden uitgevoerd als men rekening houdt met de eerdere vertragingen.

Als het evenement op het circuit in deelstaat Uttar Pradesh moet worden afgelast door deze betalingsachterstand, dan zou dat een onverwachte oplossing kunnen bieden voor Kazachstan. Deze race is onlangs uitgesteld vanwege hevige overstromingen die het gebied hebben geteisterd. De MotoGP wilde de lokale autoriteiten niet met nog meer problemen opzadelen en besloot dus voorlopig een streep te zetten door de race die op 16 juni zou plaatsvinden. De Grand Prix van India zou oorspronkelijk op 22 september moeten plaatsvinden, waardoor Kazachstan deze plek op de kalender kan overnemen. Zo zou de MotoGP ook voorkomen dat er een gat van drie weken valt na de Grand Prix van Italië op Mugello.

Eerst werd nog overwogen om de Grand Prix van Kazachstan medio juli in te halen, in het weekend van 14 juli of 21 juli. Sommige rijders en teams maakten echter bezwaar, want zij vinden dat er steeds meer druk op hen komt te staan door de overvolle kalender en deze race zou dan middenin de zomerstop plaatsvinden - tussen de Sachsenring (7 juli) en Silverstone (4 augustus).

Sokol is gereed voor MotoGP

Intussen blijft de organisatie van de Grand Prix van Kazachstan hard werken om de komst van de MotoGP later dit jaar mogelijk te maken. De afgelopen maanden hebben verschillende delegaties van Dorna het Sokol International Circuit en de 'nabijgelegen' - de afstand bedraagt 75 kilometer - stad Almaty bezocht om de infrastructuur te inspecteren. De controles waren altijd positief, ondanks de lange reizen die de meeste deelnemers elke dag zullen moeten maken, gezien de grote afstand tussen de hotels en het circuit.

"We waren tien dagen geleden in Sokol en het circuit is klaar om een MotoGP Grand Prix te organiseren", zegt een van de speciale afgezanten in Kazachstan aan Motorsport.com. Hoewel de beslissing is genomen, is het vanwege contractuele deadlines raadzaam om te wachten tot de betaling van India, die op of rond 20 mei moet plaatsvinden, voordat de FIM een officiële aankondiging kan doen. Met de afgelasting van Argentinië en India en de aangepaste positie van Kazachstan op de kalender, wordt het MotoGP-seizoen 2024 afgesloten met 20 Grands Prix, evenveel als het aantal evenementen in 2022 en 2023.