Qatar stelt coronavaccin beschikbaar voor MotoGP-paddock

De volledige paddock strijkt de komende weken neer in Qatar, waar getest wordt en waar ook de eerste twee races van het seizoen gehouden worden. Het seizoen begint op 28 maart met de Grand Prix van Qatar, een tweede race werd aan het programma toegevoegd omdat de races in Amerika en Argentinië afgelast moesten worden. Terwijl vaccinatieprogramma’s over de hele wereld uitgerold worden, is men in Qatar nu al zover dat het ook prikken aan kan bieden aan de MotoGP-paddock.

In een verklaring laat promotor Dorna Sports weten: “Qatar heeft een uitvoerig vaccinatieprogramma opgezet in 2021 en als gevolg van de goede progressie die daarmee is geboekt, is men ook in de gelegenheid om de reizende leden van de MotoGP-paddock toegang te geven tot het vaccin. […] Alle leden van het kampioenschap, inclusief mensen die werken en reizen met de MotoGP, krijgen de kans om een vaccin te halen tegen het coronavirus. Het vaccinatieprogramma is bedoeld om de persoonlijke veiligheid van alle mensen te vergroten. Het zorgt voor veiligheid in de MotoGP-paddock en voor alle mensen met wie zij in contact komt tijdens de reis rond de wereld. De FIM, IRTA en Dorna Sports bedanken de regering van Qatar voor dit aanbod, waarmee we de veiligheidsrisico’s voor het kampioenschap en al het personeel kunnen beperken.

Op dit moment hebben de MotoGP-teams nog niet laten weten of ze daadwerkelijk gebruik gaan maken van het aanbod. De Formule 1 is op dit moment bezig met dezelfde kwestie. In Bahrein heeft men de leden van de F1-paddock ook toegang tot vaccins gegeven.