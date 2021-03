Morbidelli begint eerste training van 2021 met snelste tijd

De kortste winterpauze ooit kwam vrijdagmiddag tot een eind met het begin van de trainingen voor de Grand Prix van Qatar. Op een stikheet Losail Circuit begon de eerste vrije training, de thermometer op het circuit gaf maar liefst 31 graden Celsius aan. Het tempo lag daardoor niet extreem hoog in de eerste sessie, uiteraard wordt de race in de avonduren onder kunstlicht verreden en zijn de omstandigheden dan totaal anders. Aan het begin van de training noteerde Franco Morbidelli de snelste tijd tot dat moment, een 1.55.266.

Het aantal crashes in de openingsfase van de sessie trok echter de aandacht. Johann Zarco opende het bal met een crash in bocht 4, hij verloor al ver voor de daadwerkelijke bocht controle over de voorkant. Halverwege de sessie overkwam Jack Miller hetzelfde. De Australiër ging ook op dat punt onderuit. Niet veel later vond Pol Espargaro de grens met zijn RC213V, hij leek iets naast de ideale lijn te rijden en ging op het vuile onderuit. Daarmee waren al drie mannen gevallen die in het voorseizoen grote indruk gemaakt hadden.

Tijdens een normale race zouden coureurs aan het eind van de sessie nog een zachte band geïnstalleerd hebben, maar daar was geen sprake van. Toch werd er wel wat sneller gereden in de slotfase. Aleix Espargaro zette zijn Aprilia RS-GP met anderhalve minuut te gaan op kop met een 1.55.046. Morbidelli heroverde de koppositie vrijwel direct daarna. De Italiaan klokte een 1.54.921. Dat was goed voor de eerste plaats.

Espargaro bleef steken op de tweede plaats terwijl Miller zich na zijn crash nog wel verbeterde. De Aussie eindigde op de derde plaats. Fabio Quartararo ging op het laatste moment naar de vierde plaats en was daarmee iets rapper dan wereldkampioen Joan Mir en zijn nieuwe teamgenoot Maverick Viñales. Suzuki-coureur Alex Rins eindigde op de zevende plaats. Francesco Bagnaia verbeterde zich niet meer in de slotfase, maar de 1.55.365 was goed voor de achtste plaats. Valentino Rossi werd negende terwijl Miguel Oliveira op P10 de snelste KTM-rijder was.

Bij Honda was Alex Marquez de rapste man in VT1, hij werd elfde. Pol Espargaro bleef steken op de vijftiende plaats. Luca Marini was enigszins verrassende de snelste rookie, hij werd zeventiende en was maar 1.1 seconde langzamer dan Morbidelli. Zijn teamgenoot, Enea Bastianini, ging in de slotfase nog onderuit in bocht 1. Hij bleef ongedeerd. Het totale aantal crashes kwam daarmee op vier in de eerste training.

Klokslag 18.00 uur Nederlandse tijd gaat de tweede vrije training voor de GP van Qatar van start.

Uitslag eerste vrije training MotoGP Grand Prix van Qatar

Uitslag volgt.