Morbidelli topt derde oefensessie in snikheet Qatar

Met een buitentemperatuur van bijna 40 graden was het voor mens en machine behoorlijk warm op zaterdagmiddag. Van de toprijders was MotoGP-kampioen Joan Mir zo’n beetje de enige die na de vrijdagse trainingen buiten de boot was gevallen, hij maakte geen schijn van kans om zich nog bij de eerste tien te rijden. De snelste tijd in de sessie was een dikke seconde langzamer dan wat er op vrijdagavond gereden werd.

Naar de gecombineerde tijdenlijst kijken was dus niet nodig. Franco Morbidelli was de snelste in de derde training. De Braziliaanse Italiaan klokte een 1.54.676. Hij was daarmee anderhalve tiende sneller dan Aprilia-coureur Aleix Espargaro, die andermaal goed voor de dag kwam. Het smetje op het weekend van Espargaro was een crash in de laatste minuten van de sessie. De RS-GP raakte beschadigd, de Spanjaard bleef ongedeerd. Ondanks dat de omstandigheden niet heel representatief waren, gaf Luca Marini zijn visitekaartje af. De debutant eindigde op de derde plaats en eindigde op minder dan twee tienden van Morbidelli.

Alex Rins werd vierde terwijl Fabio Quartararo op de vijfde stek bleef steken. Quartararo stond enige tijd aan kop, maar ging er in de slotfase niet meer voor. Takaaki Nakagami stond met de 2021-Honda op de zevende plaats, nipt voor Maverick Viñales en Honda-testrijder Stefan Bradl. De problemen bij KTM zijn nog niet opgelost, maar Miguel Oliveira stond er beter bij in de derde training. Hij eindigde op de tiende plaats, net voor merkgenoot Danilo Petrucci.

Jack Miller bleef de snelste man van de trainingen, maar de Australiër reed maar heel weinig. Hij crashte aan het begin van de sessie voor de tweede keer dit weekend en kwam daarna niet veel in actie. Ook Pecco Bagnaia toonde zich niet heel erg tijdens de derde training.

De vierde vrije training begint later vandaag om 17.20 uur Nederlandse tijd. Aansluitend vindt de kwalificatie plaats.

Uitslag derde vrije training MotoGP Grand Prix van Qatar