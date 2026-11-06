MotoGP GP van Qatar

MotoGP Qatar: Di Giannantonio snelste in Practice, Martin en Marquez naar Q2

Terwijl de titelkandidaten rechtstreeks naar Q2 gaan, zal Pedro Acosta een zeldzame verschijning in Q1 maken

Richard Asher

Gepubliceerd: 6 nov 2026, 17:33

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Fabio Di Giannantonio kwam vrijdag op een van zijn favoriete circuits in Losail goed op dreef door het ronderecord te verbeteren en de avondtraining aan te voeren.

De VR46 Ducati-coureur was snel vanaf het moment dat hij halverwege de sessie een zachte achterband monteerde en was uiteindelijk 0,142 seconde sneller dan WK-leider Marc Marquez.

De tweede tijd was voor Marquez echter ruimschoots voldoende om door te gaan naar Kwalificatie 2. Dit was een sessie waarin hij niet alleen langer dan de meesten aan de raceafstelling werkte, maar ook zag hoe de ketting van zijn eerste motor vloog.

Het incident van Marquez, met nog ongeveer 27 minuten te gaan, zorgde nauwelijks voor een hapering in zijn momentum en op zijn tweede motor zat hij meteen weer op het tempo.

Zijn naaste uitdager in de strijd om de wereldtitel, Jorge Martin, bleef uit de problemen en haalde de top-tien met de zevende tijd. De fabrieksrijder van Aprilia werd voorafgaand aan Vrije Training 1 fit verklaard voor het weekend en werkte een volledige dag af, al ging dat niet zonder pijn in zijn gebroken rechterpols.

De andere coureur die mathematisch nog kans maakt op de titel, Marco Bezzecchi, was op zijn fabrieks-Aprilia de op twee na snelste.

Na een bijzonder ongelukkige reeks de laatste tijd kon Francesco Bagnaia zich plots vooraan bij teamgenoot Marquez voegen door de vierde tijd te noteren. Zijn tempo gedurende de dag op racebanden wees op een echte terugkeer in vorm voor de Italiaan dit weekend.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Waar Bagnaia verraste met zijn snelheid, schokte Pedro Acosta juist met het gebrek daaraan. De Spanjaard was simpelweg te langzaam op de fabrieks-KTM en vormde nooit echt een bedreiging voor de top-tien. Hij kwam die avond niet verder dan de veertiende tijd, op meer dan een seconde van het tempo.

Er stonden echter nog twee andere KTM-vertegenwoordigers in de top-tien, met Enea Bastianini als vijfde op de Tech3-machine en Brad Binder als tiende voor het fabrieksteam.

Beide Trackhouse Aprilia's haalden eveneens Q2, met Raul Fernandez als vijfde en Ai Ogura als negende.

Johann Zarco hield in zijn eentje de eer van Honda hoog, met de LCR-coureur op de zevende tijd, terwijl zijn teamgenoot Diogo Moreira zich naar de zeventiende plek moest worstelen in een veld dat door de afwezigheid van het Yamaha-kwartet slechts 18 deelnemers telt.

De enige man die langzamer was dan Moreira was Jake Dixon, de vervanger van Joan Mir bij het fabrieksteam.

MotoGP FIP Results

Alle statistieken

Pos Rijder # Motor Ronden Tijd Interval Km/u Topsnelheid 1 F. Di Giannantonio VR46 Racing Team 49 Ducati 18

1'50.406

175.425 2 M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 17

+0.142

1'50.548

0.142 175.199 3 M. Bezzecchi Aprilia Racing 72 Aprilia 20

+0.260

1'50.666

0.118 175.013 4 F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 20

+0.386

1'50.792

0.126 174.814 5 R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 20

+0.608

1'51.014

0.222 174.464 6 E. Bastianini KTM Tech3 23 KTM 19

+0.618

1'51.024

0.010 174.448 7 J. Martín Aprilia Racing 89 Aprilia 19

+0.635

1'51.041

0.017 174.422 8 J. Zarco Honda LCR 5 Honda 18

+0.895

1'51.301

0.260 174.014 9 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 19

+0.912

1'51.318

0.017 173.988 10 B. Binder KTM Factory Racing 33 KTM 21

+1.003

1'51.409

0.091 173.845 11 F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 18

+1.041

1'51.447

0.038 173.786 12 F. Morbidelli VR46 Racing Team 21 Ducati 20

+1.078

1'51.484

0.037 173.728 13 L. Marini Honda HRC 10 Honda 20

+1.142

1'51.548

0.064 173.629 14 P. Acosta KTM Factory Racing 37 KTM 22

+1.169

1'51.575

0.027 173.587 15 M. Viñales KTM Tech3 12 KTM 22

+1.247

1'51.653

0.078 173.466 16 I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 20

+1.324

1'51.730

0.077 173.346 17 D. Moreira Honda LCR 11 Honda 19

+1.786

1'52.192

0.462 172.632 18 J. Dixon Honda HRC 96 Honda 19

+1.987

1'52.393

0.201 172.323 Volledige uitslag

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- Het Motorsport.com-team

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