MotoGP Qatar 2024: Hoe laat, MotoGP op tv, Ziggo Sport en meer

Als gevolg van de verbouwingen op Lusail International Circuit werd de Grand Prix van Qatar in 2023 pas laat in het seizoen verreden. Fabio di Giannantonio boekte destijds zijn eerste MotoGP-zege door de uiteindelijke wereldkampioen Francesco Bagnaia en Luca Marini af te troeven. In 2024 neemt de Qatarese Grand Prix weer de gebruikelijke plek op de kalender in als openingsrace. Op zaterdag staat de eerste sprintrace al op het programma, op zondag volgt dan de eerste lange race van het jaar. Begint Bagnaia op ideale wijze aan zijn titelverdediging door de race in Lusail op zijn naam te schrijven? Weet Marc Márquez in zijn eerste race voor Gresini te verrassen? Of gaat de zege naar een rijder die niet op een Ducati rijdt?

Hoe laat is de MotoGP op tv: Grand Prix van Qatar

Datum: zondag 10 maart 2024

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten en Ziggo Sport Select (kanaal 401 voor Ziggo-klanten, 233 voor KPN-abonnees en 160 voor Odido-klanten)

Start uitzending: 17.10 uur

Start race: 18.00 uur

De MotoGP Grand Prix van Qatar wordt verreden op zondag 10 maart 2024. De race op Lusail International Circuit telt 22 ronden en begint om 20.00 uur lokale tijd. In Nederland is het dan 18.00 uur. De race wordt live uitgezonden door Ziggo Sport, dat om 17.10 uur met een voorbeschouwing aan de uitzending begint. Om 17.55 uur wordt geschakeld naar commentatoren Frank Weeink en Barry Veneman voor het live verslag.

Klanten van kabelaar Ziggo kunnen de Grand Prix van Qatar live en gratis volgen via het openbare kanaal 14. Wie bij een andere provider zit, heeft een abonnement nodig op Ziggo Sport Totaal. Dit zenderpakket bestaat uit zes sportzenders en kost 14,95 euro per maand. De race-actie in Qatar is te volgen via Ziggo Sport Select.

MotoGP tijden: Grand Prix van Qatar 2024

Sessie Datum Lokale tijd Nederlandse tijd Vrije training 1 Vrijdag 8 maart 15.45u - 16.30u 13.45u - 14.30u Training Vrijdag 8 maart 20.00u - 21.00u 18.00u - 19.00u Vrije training 2 Zaterdag 9 maart 14.00u - 14.30u 12.00u - 12.30u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 9 maart 14.40u - 14.55u 12.40u - 12.55u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 9 maart 15.05u - 15.20u 13.05u - 13.20u Sprintrace Zaterdag 9 maart 19.00u 17.00u Warm-up Zondag 10 maart 15.40u - 15.50u 13.40u - 13.50u GP van Qatar Zondag 10 maart 20.00u 18.00u

MotoGP kijken bij Ziggo Sport

De uitzendrechten van de MotoGP in Nederland zijn in handen van Ziggo Sport. Alle trainingen, kwalificaties en races van de MotoGP, Moto2 en Moto3 zijn live te volgen via de sportzender. Klanten van provider Ziggo kunnen de actie vaak live en gratis volgen via het openbare kanaal 14. Als je klant bent bij een andere provider, heb je een abonnement op Ziggo Sport Totaal nodig. Dit pakket bestaat uit zes sportzenders, kost 14,95 euro per maand en biedt naast motorsport ook autosport, voetbal, tennis, padel, golf en atletiek aan. De meeste sessies worden uitgezonden via Ziggo Sport Select, al wordt door het aanbod van andere sporten soms ook uitgeweken naar Ziggo Sport Racing.

MotoGP kijken via de Videopass

De MotoGP biedt zelf een alternatief aan om de actie te kunnen volgen: de streamingdienst MotoGP Videopass. Op dit platform zijn alle sessies van de MotoGP, Moto2 en Moto3 live en on demand te volgen. Ook kun je kijken naar documentaires, persconferenties, achtergronden en historische races. Nederlands commentaar is niet beschikbaar, want de voor- en nabeschouwingen en het commentaar worden verzorgd door internationale experts. Een jaarabonnement op de MotoGP Videopass kost 139,99 euro, voor 9 euro extra krijg je er ook livetiming bij.

Moto2 live: Grand Prix van Qatar

Datum: zondag 10 maart 2024

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten en Ziggo Sport Select (kanaal 401 voor Ziggo-klanten, 233 voor KPN-abonnees en 160 voor Odido-klanten)

Start uitzending: 15.50 uur

Start race: 16.15 uur

Voor de start van de MotoGP-race werken de Moto2-rijders hun Grand Prix van Qatar al af. De race, met onder meer Zonta van den Goorbergh en Bo Bendsneyder aan de start, begint om 18.15 uur lokale tijd. In Nederland is het dan 16.15 uur. Ziggo Sport begint om 15.50 uur met een voorbeschouwing aan de uitzending, waarna Iwan van der Valk en Nigel Walraven het commentaar bij de race voor hun rekening nemen. Ziggo-klanten kunnen inschakelen op het openbare kanaal 14, abonnees van andere providers kunnen kijken via Ziggo Sport Select. Deze zender is onderdeel van het pakket Ziggo Sport Totaal.

Moto3 live: Grand Prix van Qatar

Datum: zondag 10 maart 2024

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten en Ziggo Sport Select (kanaal 401 voor Ziggo-klanten, 233 voor KPN-abonnees en 160 voor Odido-klanten)

Start uitzending: 14.45 uur

Start race: 15.00 uur

De race-actie van de Grand Prix van Qatar wordt zondag afgetrapt door de Moto3, waarin Collin Veijer opnieuw aan de start verschijnt. De race begint om 17.00 uur lokale tijd, in Nederland is het dan 15.00 uur. Ziggo Sport begint een kwartier eerder al aan de uitzending met een korte voorbeschouwing, waarna Iwan van der Valk en Nigel Walraven het commentaar verzorgen bij de race. De Moto3-wedstrijd wordt uitgezonden op het openbare kanaal 14, waardoor klanten van Ziggo live en gratis kunnen kijken. Wie aangesloten is bij een andere provider, heeft een abonnement nodig op Ziggo Sport Totaal. De race is dan te volgen via de zender Ziggo Sport Select.