MotoGP Qatar 2023: Hoe laat, MotoGP op tv, Ziggo Sport en meer

Tijdens de eerste etappe van de triple-header ter afsluiting van het MotoGP-seizoen 2023 in Maleisië hielden Francesco Bagnaia en Jorge Martin elkaar zo goed als in balans. Laatstgenoemde liep in de sprintrace twee punten in op zijn titelrivaal, die op zondag juist weer drie punten uitliep. Bij aanvang van het tweede weekend van de triple-header - en voorlaatste raceweekend van het seizoen - in Qatar is het verschil daardoor slechts veertien punten in het voordeel van Bagnaia. Vorig jaar schakelde hij Martin in Losail nog uit door bij een inhaalactie te crashen, iets wat hij komend weekend ongetwijfeld wil voorkomen. Het liefste wil de Ducati-rijder zijn voorsprong uitbreiden, maar lukt dat? Of steekt Martin daar een stokje voor door de beslissing uit te stellen tot de slotrace in Valencia?

Hoe laat is de MotoGP op tv: GP van Qatar

Datum: zondag 19 november 2023

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport Select (kanaal 401 voor Ziggo-klanten, 233 voor KPN-klanten en 160 voor Odido-abonnees)

Start uitzending: 17.55 uur

Start race: 18.00 uur

De MotoGP Grand Prix van Qatar wordt verreden op zondag 19 november 2023. De race op Losail International Circuit gaat om 20.00 uur lokale tijd van start, door het tijdsverschil is het dan 18.00 uur in Nederland. De uitzending van Ziggo Sport begint om 17.55 uur, direct na de nabeschouwing op de Formule 1 GP van Las Vegas. Frank Weeink en Barry Veneman zijn dan de commentatoren van dienst. Wie graag een voorbeschouwing op de MotoGP-race wil zien, kan daarvoor om 17.10 uur terecht bij Ziggo Sport Racing.

De MotoGP-race in Qatar is live en gratis te volgen voor Ziggo-klanten via het openbare kanaal 14. Klanten van andere providers kunnen terecht bij Ziggo Sport Select, dat onderdeel is van het zenderpakket Ziggo Sport Totaal. Dit pakket bestaat uit zes sportzenders en kost 14,95 euro per maand. Voor de voorbeschouwing hebben klanten van alle providers een abonnement op het pakket nodig, omdat die alleen wordt uitgezonden op Ziggo Sport Racing.

MotoGP tijden: Grand Prix van Qatar 2023

Sessie Datum Lokale tijd Nederlandse tijd Eerste vrije training Vrijdag 17 november 15.45u - 16.30u 13.45u - 14.30u Training Vrijdag 17 november 20.00u - 21.00u 18.00u - 19.00u Tweede vrije training Zaterdag 18 november 15.00u - 15.30u 13.00u - 13.30u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 18 november 15.40u - 15.55u 13.40u - 13.55u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 18 november 16.05u - 16.20u 14.05u - 14.20u Sprint Zaterdag 18 november 20.00u 18.00u Warm-up Zondag 19 november 15.40u - 15.50u 13.40u - 13.50u Grand Prix van Qatar Zondag 19 november 20.00u 18.00u

Wat kost Ziggo Sport?

De Nederlandse uitzendrechten voor de MotoGP, Moto2 en Moto3 zijn in handen van Ziggo Sport. Ziggo-klanten kunnen de meeste sessies van de drie klassen live en gratis volgen via het openbare kanaal 14. Als je aangesloten bent bij een andere provider, heb je een abonnement op Ziggo Sport Totaal nodig. Dit is een zenderpakket van zes kanalen en kost 14,95 euro per maand. Daardoor kun je ook autosport, golf, tennis, padel, atletiek en internationaal topvoetbal volgen. De meeste MotoGP-sessies worden uitgezonden via Ziggo Sport Select, al wordt door het aanbod van andere sporten soms uitgeweken naar Ziggo Sport Racing.

MotoGP kijken via de Videopass

Het alternatief om de MotoGP in Nederland te kijken is het officiële streamingplatform van het kampioenschap zelf: de MotoGP Videopass. Alle sessies van de MotoGP, Moto2 en Moto3 zijn er live en on demand te volgen, evenals persconferenties, achtergronden, documentaires en historische races. Er is geen optie voor Nederlands commentaar en zowel de voor- en nabeschouwingen als het commentaar worden verzorgd door internationale experts. De MotoGP Videopass kost 139,99 euro op jaarbasis, voor 148,99 euro per jaar zit daar ook livetiming bij inbegrepen.

Moto2 live: GP van Qatar

Datum: zondag 19 november 2023

Start uitzending: 15.50 uur

Start race: 16.15 uur

In de aanloop naar de MotoGP-race werkt de Moto2 op zondag 19 november 2023 de Grand Prix van Qatar af. De race van Nederlanders Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh begint om 18.15 uur lokale tijd, in Nederland is het dan 16.15 uur. De uitzending van Ziggo Sport gaat om 15.50 uur al van start met een korte voorbeschouwing, waarna Iwan van der Valk en Nigel Walraven het commentaar voor hun rekening nemen. Ziggo-klanten kunnen de race live en gratis volgen via het openbare kanaal 14.

Moto3 live: GP van Qatar

Datum: zondag 19 november 2023

Start uitzending: 14.45 uur

Start race: 15.00 uur

De race-actie in Qatar wordt op zondag 19 november 2023 afgetrapt met de Moto3-race in Qatar. De race van Nederlander Collin Veijer begint om 17.00 uur plaatselijke tijd, in Nederland is het dan 14.45 uur. Ziggo Sport begint om 14.45 met het uitzenden van een korte voorbeschouwing, waarna Iwan van der Valk en Nigel Walraven het commentaar verzorgen. De race is voor klanten van Ziggo live en gratis te volgen via het openbare kanaal 14.