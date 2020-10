MotoGP publiceert aangepast tijdschema voor de GP van Aragon

De eerste vrije training voor de Aragon GP werd vrijdagochtend met een half uur uitgesteld omdat de temperatuur van het asfalt simpelweg te laag was. Waar de banden van Michelin een minimale asfalttemperatuur van 12 graden Celsius nodig hebben, was het vrijdag bij aanvang van de eerste training slechts 7 graden Celsius.

Ondanks dat de temperatuur bij aanvang van de eerste training al beter was, gingen vijf coureurs vrijdagochtend onderuit vanwege een (te) koude voorband. Het belooft de komende dagen nog kouder te worden in Aragon waardoor coureurs in de bijeenkomst van de Safety Commission gevraagd hebben om de sessies verder uit te stellen. Aanvankelijk wilde Dorna opnieuw een half uur schuiven, maar coureurs en teammanagers hebben nu besloten dat de sessies allemaal een uur opgeschoven worden.

Vernieuwd tijdschema voor de MotoGP Grand Prix van Aragon

Vrijdag 16 oktober 2020

Eerste vrije training: 09.55 uur- 10.40 uur

Tweede vrije training: 14.10 uur - 14.55 uur

Zaterdag 17 oktober 2020

Derde vrije training: 10.55 uur - 11.40 uur

Vierde vrije training: 14.10 uur - 14.40 uur

Eerste kwalificatie: 14.50 uur - 15.30 uur

Tweede kwalificatie: 15.15 uur - 15.30 uur

Zondag 18 oktober 2020

Warm-up: 11.00 uur – 11.20 uur

Race: 15.00 uur

Het betekent ook dat de races van de Moto3- en Moto2-klasse verschoven worden. De lichtgewichten beginnen om 12.00 uur aan hun wedstrijd, de Moto2-race over 21 ronden begint om 13.20 uur.

Verschillende voorstellen om situatie te verbeteren

Het is nog niet duidelijk of het tijdschema voor de Grand Prix van Aragon ook gehandhaafd blijft voor de Grand Prix van Teruel, volgende week op hetzelfde circuit. De temperatuur is ook altijd een thema bij de races die in november in Valencia gehouden worden.

De MotoGP-rijders hebben verschillende zaken voorgesteld om de situatie met de koude baantemperatuur te bestrijden. Aprilia-coureur Bradley Smith verklaarde een enkele vrije training van negentig minuten op vrijdag wel te zien zitten, Ducati-coureur Andrea Dovizioso hoopt dat bandenleverancier Michelin met asymmetrische banden komt.

Yamaha-coureur Maverick Viñales reed tijdens de vrijdagtrainingen de snelste tijd. Met een 1.47.771 was hij meer dan een seconde langzamer dan het ronderecord van Marc Marquez.