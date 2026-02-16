MotoGP-promotor Dorna Sports krijgt nieuwe naam voor start seizoen 2026

Dorna Sports heeft sinds 1992 de commerciële rechten van de MotoGP en geldt in die rol dus ook als de promotor van het kampioenschap. In het kielzog van de overname door Liberty Media is besloten om het Spaanse bedrijf een nieuwe naam te geven. De naam Dorna verdwijnt en wordt vervangen door MotoGP Sports Entertainment Group, zo is maandag onthuld.

De nieuwe naam reflecteert de evolutie en de groei die de organisatie doorlopend doormaakt. Ook staat de naam voor een duidelijke visie voor de toekomst van de MotoGP, waarin de sport niet langer alleen een belangrijk motorsportkampioenschap wil zijn, maar zich juist wil positioneren als een sport- en entertainmentplatform dat een wereldwijde culturele impact heeft.

De overgang naar MotoGP Sports Entertainment Group past dus bij de langetermijnstrategie die de MotoGP hanteert. De koningsklasse van de motorsport wil het bereik op alle continenten vergroten en een jonger, diverser publiek gaan aanspreken door de fanbeleving zowel op als naast het circuit te verbeteren.

"De naamsverandering van het bedrijf is veel meer dan een nieuwe identiteit - het is een intentieverklaring. MotoGP is veel meer geworden dan alleen een kampioenschap; het is uitgegroeid tot een wereldwijd entertainmentmerk dat overal ter wereld met veel passie wordt gevolgd", zegt Carmelo Ezpeleta, de CEO van MotoGP Sports Entertainment Group.

"Als MotoGP Sports Entertainment Group bouwen we voort op jaren van continue groei om innovatie en wereldwijde expansie te versnellen, terwijl we altijd de geest en waarden die onze sport kenmerken behouden."

De rebranding van Dorna Sports tot MotoGP Sports Entertainment Group is het volgende hoofdstuk in een reeks vernieuwingen in de Grands Prix. Zo hebben de MotoGP, Moto2 en Moto3 voorafgaand aan het seizoen 2025 al een rebranding gekregen met gloednieuwe logo's en nieuwe graphics in de televisieregistratie. In het verlengde daarvan hebben de kampioenschappen op de ladder naar de MotoGP voor 2026 een vergelijkbare verandering ondergaan.