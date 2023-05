Na afloop van de GP van Frankrijk op Le Mans werd Francesco Bagnaia tijdens een briefing met schrijvende media gevraagd naar welke factoren bijdragen aan de vele crashes in de openingsfase van MotoGP-races in 2023. Hij besloot om die vraag van een eerlijk antwoord te voorzien. "Naar mijn mening proberen we nu al twee jaar lang om de race in de eerste paar ronden te winnen", legde Bagnaia zijn standpunt uit. "En een coureur die erachter rijdt en niet de potentie heeft om vooraan mee te rijden, probeert zes coureurs tegelijk in te halen. Dat is niet hoe het werkt. We zitten allemaal op de limiet. Als ik op de limiet rem, dan maak ik een fout als ik naar iets anders kijk. Dat geldt zeker in de eerste fase van de races. De meeste crashes vinden dan plaats, omdat er te veel tumult is."

Daar voegde Bagnaia aan toe dat dit het gevolg is van de kleine verschillen in het veld. Vrijwel alle rijders zijn bijzonder competitief, doordat iedereen ofwel op een fabrieksmotor rijdt, of op een motor van één jaar oud. Het leidde ertoe dat het verschil tussen de top-twaalf in de kwalificatie in Le Mans slechts 0.891 seconde was, met een verschil van 0.137 seconde tussen de drie rijders op de eerste rij. In de race, waarin slechts dertien rijders de finish haalden, was de snelste ronde van winnaar Marco Bezzecchi slechts 0.620 seconde sneller dan die van Fabio di Giannantonio, die op de lijst met snelste raceronden P18 bekleedde.

Met zijn statement refereerde Bagnaia ook naar de "Fantastic Four", verwijzend naar het tijdperk van Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Casey Stoner en Dani Pedrosa. Neem de Franse GP van 2016 als voorbeeld. Op de gestopte Stoner na presteerden de overige drie rijders nog altijd op de toppen van hun kunnen, maar het contrast tussen de situatie van toen en de huidige stand van zaken is opmerkelijk. Daar waar het verschil in de snelste en langzaamste beste rondetijd in 2023 slechts 0.620 seconde was, was dat in 2016 maar liefst 2.066 seconden. Alleen de top-zes wist toentertijd in Le Mans binnen die 0.620 seconde te blijven.

Jorge Lorenzo in actie tijdens de Franse GP van 2016. Foto: Yamaha

Het seizoen 2016 kan voor de MotoGP als het keerpunt gezien worden dat uiteindelijk heeft geleid tot de controverse rond Bagnaia. In dat jaar werd de standaard elektronica geïntroduceerd om het veld dichter bij elkaar te brengen. Het was ook de laatste fase van het masterplan van Dorna Sports, dat in 2012 begon met het CRT-platform, gevolgd door de Open klasse-regels in 2014. Het idee hierachter was dat teams goedkopere, op productiemotoren gebaseerde machines konden kopen om zo de krimp van de grid te beantwoorden. De standaard elektronica moest - samen met Dorna's financiële steun voor satellietteams - een einde maken aan het platform met productiemodellen, zodat iedereen op de grid over een prototypemotor kon beschikken. Dat is gelukt, want in 2023 staan er slechts zes motoren op de MotoGP-grid die niet van de nieuwste fabrieksspecificatie zijn. In dit geval gaat het om volledig doorontwikkelde modellen uit 2022.

Kleine verschillen leiden tot meer risico's en crashes

Dit heeft satellietteam VR46 geholpen om twee van de eerste vijf GP's van 2023 te winnen en met Bezzecchi slechts één punt achter WK-leider en Ducati-fabrieksrijder Bagnaia te staan. Vorig jaar won Enea Bastianini vier races op een 2021-motor en deed hij lang mee om de wereldtitel. En in 2020 werd Franco Morbidelli tweede in het WK op een 2019-specificatie Yamaha van Petronas SRT. Het kleinere prestatieverschil heeft echter ook geleid tot een groter aantal crashes in MotoGP. In drie van de vijf sprintraces en alle vijf Grands Prix van 2023 was er vroeg in de race een betekenisvolle crash. Zo werd Bagnaia in de Franse GP in de vijfde ronde onderuit gereden door Maverick Viñales, terwijl Luca Marini en Alex Marquez enkele bochten later met de schrik vrijkwamen bij een nare botsing.

Na de vraag wat er moet gebeuren maakte Bagnaia zijn punt door te zeggen: "Het niveau is nu extreem hoog, alles wordt tot de limiet gepusht. We moeten iets van het verschil tussen fabrieksmotoren en klantenmotoren herstellen, of we moeten een oplossing vinden om dergelijke situaties te voorkomen." Deze uitspraken werden door de Franse media vervolgens voorgelegd aan Tech3-teambaas Hervé Poncharal, die de teksten van Bagnaia 'bullshit' noemde. Donderdag sprak Bagnaia exclusief met Motorsport.com over zijn uitspraken, waarbij hij verklaarde dat zijn woorden uit hun context waren gerukt.

Marco Bezzecchi aan de leiding tijdens de GP van Frankrijk in Le Mans. Foto: Marc Fleury

Maar wat Bagnaia zegt, is waar. Er moet iets gedaan worden en een groter gat tussen de fabrieks- en klantenmotoren zou een verschil maken. Maar dat is niet waar hij voor pleit. Het is lastig om te bepalen wie precies verantwoordelijk is voor deze onnodige opschudding. Bagnaia's uitspraken werden gedaan in een briefing met Italiaanse media en vervolgens in het Frans aan Poncharal verteld. Misschien is er bij de vertaling iets verloren gegaan, terwijl latere verhalen zich richtten op de citaten van Poncharal. De realiteit werd verder verdoezeld door de debriefing van Bagnaia. Dit leidt tot een groter punt, waarbij de vermeende rol van onafhankelijke media onder de loep komt te liggen.

Het belangrijkste punt is echter dat de MotoGP-wereldkampioen zich nu gekrenkt voelt, omdat zijn onschuldige citaten zijn verdraaid tot een verhaal dat hij niet heeft verteld. Daar heeft hij genoeg van. "Helaas belanden we in een dynamiek waarbij sommige mensen liever zoeken naar controverse dan dat ze praten over wie wint of de prachtige duels op de baan", vertelde Bagnaia aan Motorsport.com. "Er wordt de laatste tijd te veel gesproken over dingen die niet tot mijn expertise behoren. Ik ben coureur, ik hou van deze sport en mijn enige doel is om races te winnen en samen te werken met het team. Van nu af aan praat ik alleen nog over de sport, want die ken ik het beste. De rest laat ik aan anderen. Ik ben er klaar mee dat ik ieder woord moet verantwoorden dat uit zijn verband wordt gerukt als voorwendsel om controverse te creëren."

De MotoGP heeft in 2023 al diverse controverse gehad rond het werk van de stewards en diverse coureurs hebben zich daarover uitgesproken, onder wie Bagnaia. Dat is belangrijk als er echte zorgen zijn waar over gesproken moet worden. In deze gevallen is de stem van een kampioen nog net iets meer waard. Maar als Bagnaia niet meer het vertrouwen voelt om zich over dergelijke zaken uit te spreken uit angst dat zijn woorden verdraaid worden, verliezen belangrijke problemen mogelijk een sterke publieke stem. En als de wereldkampioen deze houding aanneemt, opent dat voor anderen de deur om hetzelfde te doen. Natuurlijk hebben coureurs nog de veiligheidscommissie om hun zorgen achter gesloten deuren te uiten. Maar dat wil niet zeggen dat Bagnaia meer bereid zou zijn om zijn mening te uiten, uit angst dat het uitlekt en er een nieuwe storm in een glas water ontstaat.