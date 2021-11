MotoGP presenteert plan om van fossiele brandstof af te komen

Dorna Sports presenteerde de plannen woensdag in samenwerking met motorsportfederatie FIM. Per jaar worden er zo’n zestig miljoen motoren, brommers en scooters verkocht en wereldwijd worden er op de openbare weg zo’n twee miljard motoren gebruikt. De sector kan daarmee een aanzienlijke rol spelen in het terugdringen van CO2-uitstoot. De MotoGP wil als voorloper van deze verandering fungeren en alle fabrikanten gaan met hun eigen brandstofleveranciers samenwerken om het gebruik van fossiele middelen terug te dringen. Vanaf 2024 moet 40 procent van de gebruikte brandstoffen van non-fossiele afkomst zijn en tegen 2027 wil de MotoGP met de drie klassen helemaal overstappen naar volledig duurzame brandstof.

“We zijn trots dat we deze nieuwe stap kunnen zetten en we willen de FIM, de MSMA, IRTA, onze fabrikanten en brandstofleveranciers bedanken voor de ondersteuning van dit baanbrekende project op weg naar een duurzame wereld. De MotoGP wordt een drijvende kracht achter deze wereldwijde verandering en het vergroten van duurzaamheid”, aldus Carmelo Ezpeleta, CEO van Dorna Sports. “Motorfietsen zijn heel belangrijk in de maatschappij en het is daarom ook belangrijk dat wij een steentje bijdragen aan de oplossing. Duurzame brandstoffen zijn erg belangrijk voor het creëren van een schonere wereld, het heeft impact op miljarden mensen en met een aantal verschillende brandstofleveranciers kunnen we echt invloed uitoefenen over de hele wereld.”

De racerij wordt met dit initiatief weer ingezet waar het ooit voor bedoeld is, als innovatieve proeftuin voor de wijde wereld.