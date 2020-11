Sterke Miller topt derde training van Portugese GP, Mir naar Q1

Een nieuwe stralende dag zorgde er zaterdagochtend voor dat coureurs wederom in goede omstandigheden konden werken aan de ideale afstelling voor de kwalificatie en de race later dit weekend. Johann Zarco begon aan de sessie met de snelste rondetijd van het weekend, hij had daarmee ook het ronderecord in handen. Hij noteerde vrijdag een 1.39.417, maar het was onvermijdelijk dat deze tijd nog verbeterd zou worden in de shootout aan het eind van de derde training.

Jack Miller opende het bal met zo'n twaalf minuten te gaan. De Australiër baalde vrijdag dat zijn ronde geschrapt werd na het overschrijden van de baanlimieten, hij noteerde toen namelijk een tijd die ruimschoots voldoende was om plaatsing bij de eerste tien af te dwingen. Op zaterdag lukte het wel, hij noteerde een 1.39.414. Die tijd was echter nog niet genoeg. Na verbeteringen van Alex Rins, Miguel Oliveira en Takaaki Nakagami kwam Miller in zijn laatste vliegende ronde tot een 1.39.205.

Die tijd bleek genoeg voor de snelste tijd. Oliveira werd tweede op iets meer dan een tiende van een seconde. Alex Ris werd derde op anderhalve tiende, maar zijn motor viel na de sessie stil. Andrea Dovizioso werd vierde en na afloop van de training kon er een glimlach af bij de ervaren Italiaan, die bezig is aan zijn voorlopig laatste GP. Takaaki Nakagami werd vijfde op twee tienden.

Fabio Quartararo werd zesde voor Pol Espargaro en Stefan Bradl. De Honda-testrijder plaatste zich daarmee rechtstreeks voor Q1. Franco Morbidelli slaagde daar niet in. Hij werd negende in de sessie, maar de Italiaan kwam daarmee net niet in de top-tien. Maverick Viñales eindigde als tiende, maar zijn tijd uit de tweede training van vrijdag was genoeg voor plaatsing in Q2. Johann Zarco eindigde ook buiten de top-tien, maar zijn tijd van vrijdag was genoeg voor een plek in Q2.

Het betekende dat wereldkampioen Mir naast een plek in Q2 greep. Hij eindigde als vijftiende op zeven tienden van Miller. Valentino Rossi boekte niet veel vooruitgang na een lastige vrijdag. Hij werd twintigste op anderhalve seconde van Miller.

De vierde vrije training voor de Grand Prix van Portugal begint zaterdagmiddag om 14.30 uur Nederlandse tijd met aansluitend de kwalificatie.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Portugal - Vrije training 3

