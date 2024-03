MotoGP Portugal 2024: Hoe laat, MotoGP op tv, Ziggo Sport en meer

Regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia is als WK-leider afgereisd naar het tweede raceweekend van het MotoGP-seizoen 2024: de Grand Prix van Portugal. Vorig jaar werd het seizoen nog geopend op het Autódromo Internacional do Algarve en destijds begon de fabrieksrijder van Ducati op perfecte wijze aan het jaar door na de sprintrace ook de zondagse Grand Prix op zijn naam te schrijven. Hij verliet Portimão hierdoor met de maximale score en legde zo het eerste puzzelstukje voor zijn tweede opeenvolgende wereldtitel. Kan Bagnaia dat kunststukje herhalen, of gaat een van zijn concurrenten met de overwinning aan de haal?

Hoe laat is de MotoGP op tv: Grand Prix van Portugal

Datum: zondag 24 maart 2024

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten en Ziggo Sport Select (kanaal 401 voor Ziggo-klanten, 233 voor KPN-abonnees en 160 voor Odido-klanten)

Start uitzending: 14.10 uur

Start race: 15.00 uur

De MotoGP Grand Prix van Portugal wordt verreden op zondag 24 maart 2024. De hoofdrace op Autódromo Internacional do Algarve telt 25 ronden en begint om 14.00 uur lokale tijd. In Nederland is het dan 15.00 uur. De uitzending van Ziggo Sport begint om 14.10 uur met een voorbeschouwing op de actie. Daarna wordt geschakeld naar commentatoren Frank Weeink en Barry Veneman voor het liveverslag.

Ziggo-klanten kunnen de race in Portimão live en gratis bekijken via het openbare kanaal 14. Klanten van andere providers hebben een abonnement nodig op het zenderpakket Ziggo Sport Totaal. Dit kost 14,95 euro per maand en omvat zes sportzenders. De MotoGP-actie in Portugal is dan te volgen via het kanaal Ziggo Sport Select.

MotoGP tijden: Grand Prix van Portugal 2024

Sessie Datum Lokale tijd (GMT) Nederlandse tijd (CET) Vrije training 1 Vrijdag 22 maart 10.45u - 11.30u 11.45u - 12.30u Training Vrijdag 22 maart 15.00u - 16.00u 16.00u - 17.00u Vrije training 2 Zaterdag 23 maart 10.10u - 10.40u 11.10u - 11.40u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 23 maart 10.50u - 11.05u 11.50u - 12.05u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 23 maart 11.15u - 11.30u 12.15u - 12.30u Sprintrace Zaterdag 23 maart 15.00u 16.00u Warm-up Zondag 24 maart 09.40u - 09.50u 10.40u - 10.50u GP van Portugal Zondag 24 maart 14.00u 15.00u

MotoGP kijken bij Ziggo Sport

Ziggo Sport heeft de Nederlandse uitzendrechten van de MotoGP in handen. Alle sessies van de MotoGP, Moto2 en Moto3 zijn daardoor live te volgen via de sportzender. Klanten van kabelaar Ziggo kunnen dat vaak gratis doen via het openbare kanaal 14. Als je bij een andere provider zit, heb je een abonnement op Ziggo Sport Totaal nodig. Dit zenderpakket kost 14,95 euro per maand en biedt zes sportzenders, waarmee je ook naar voetbal, tennis, atletiek, golf en autosport kunt kijken. De meeste MotoGP-sessies kun je volgen via Ziggo Sport Select, al wordt soms uitgeweken naar Ziggo Sport Racing.

MotoGP kijken via de Videopass

Een alternatief om de MotoGP in Nederland te bekijken is de streamingdienst van de sport zelf: de Videopass. Alle sessies van de MotoGP, Moto2 en Moto3 zijn live en on demand te volgen via de dienst, evenals achtergronden, persconferenties, documentaires en historische races. De voor- en nabeschouwingen worden verzorgd door internationale experts en dat geldt ook voor het commentaar. Een optie voor Nederlands commentaar ontbreekt hierdoor. De MotoGP Videopass kost 139,99 euro per jaar, voor 9 euro extra is livetiming er ook bij inbegrepen.

Moto2 live: Grand Prix van Portugal

Datum: zondag 24 maart 2024

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten en Ziggo Sport Select (kanaal 401 voor Ziggo-klanten, 233 voor KPN-abonnees en 160 voor Odido-klanten)

Start uitzending: 12.50 uur

Start race: 13.15 uur

Voordat de MotoGP aan de hoofdrace begint, werkt de Moto2 al de Grand Prix van Portugal af. De race, waarin Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh de Nederlandse eer hoog houden, telt 21 ronden en begint om 12.15 uur lokale tijd (13.15 uur in Nederland). De uitzending van Ziggo Sport begint 25 minuten eerder met een voorbeschouwing. Daarna nemen Iwan van der Valk en Nigel Walraven het commentaar bij de race voor hun rekening. Klanten van Ziggo kunnen de race live en gratis volgen via het openbare kanaal 14. Abonnees van andere providers kunnen kijken via Ziggo Sport Select, die onderdeel is van het pakket Ziggo Sport Totaal.

Moto3 live: Grand Prix van Portugal

Datum: zondag 24 maart 2024

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten en Ziggo Sport Select (kanaal 401 voor Ziggo-klanten, 233 voor KPN-abonnees en 160 voor Odido-klanten)

Start uitzending: 11.45 uur

Start race: 12.00 uur

De race-actie in Portimão wordt zondag afgetrapt met de Moto3 Grand Prix van Portugal. De race, met Collin Veijer aan de start, telt negentien ronden en begint om 12.00 uur Nederlandse tijd (11.00 uur in Portugal). Een kwartier eerder begint Ziggo Sport met de uitzending door kort voor te beschouwen. Daarna nemen Iwan van der Valk en Nigel Walraven het woord tijdens het liveverslag. De race is voor klanten van Ziggo live en gratis te volgen via het openbare kanaal 14. Wie bij een andere provider is aangesloten, kan kijken via Ziggo Sport Select. Deze zender is onderdeel van het zenderpakket Ziggo Sport Totaal.