De MotoGP heeft voor dit seizoen een nieuwigheid toegevoegd met de sprintrace op zaterdagmiddag. Hierdoor vinden er in 2023 niet 21 starts plaats, maar als alle Grands Prix doorgaan zijn het er 42. Wat overeind blijft, is dat de hoofdrace op zondagmiddag het belangrijkste is. In totaal zijn er dit seizoen 777 WK-punten te verdienen, 252 daarvan zijn worden in de sprintraces verdeeld. De sprintrace is dus belangrijk, maar de races op zondag blijven van essentieel belang voor een goede campagne.

De Grand Prix van Portugal werd vorig seizoen gewonnen door Fabio Quartararo. Hij kwam vroeg in de race aan kop en reed weg van de rest van het veld. Johann Zarco (Pramac Ducati) eindigde op 5,4 seconden als tweede. Aleix Espargaro eindigde namens Aprilia op de derde plek. Voor Francesco Bagnaia, de latere wereldkampioen, was het een race waarin hij op stoom moest komen. De coureur eindigde op de achtste plaats. Eerder deze maand toonde Bagnaia zich bijzonder sterk op het circuit van Portimao, hetgeen een voorbode lijkt voor het seizoen dat begint met de Grand Prix van Portugal.

Hoe laat start de MotoGP Grand Prix van Portugal?

Datum: Zondag 26 maart 2023

Start Nederlandse tijd: 15.00 uur

Start lokale tijd: 14.00 uur

De MotoGP Grand Prix van Portugal 2023 op het Autodromo Internacional do Algarve vindt plaats op zondag 26 maart. De race gaat om 14.00 uur lokale tijd van start, dat is om 15.00 uur Nederlandse tijd. Het is de eerste van 21 Grand Prix-races in 2023. De MotoGP-race gaat over 25 ronden met een totale afstand van 114,8 kilometer.

MotoGP-tijden: Tijdschema MotoGP Portugal

Sessie Datum Lokale tijd Nederlandse tijd MotoGP VT1 Vrijdag 24 maart 10.45u - 11.30u 11.45u - 12.30u MotoGP VT2 Vrijdag 24 maart 15.00u - 16.00u 16.00u - 17.00u MotoGP VT3 Zaterdag 25 maart 10.10u - 10.40u 11.10u - 11.40u MotoGP Q1 Zaterdag 25 maart 10.50u - 11.05u 11.50u - 12.05u MotoGP Q2 Zaterdag 25 maart 11.15u - 11.30u 12.15u - 12.30u MotoGP Sprint Zaterdag 25 maart 15.00u 16.00u MotoGP Warm-up Zondag 26 maart 09.45u - 09.55u 10.45u - 10.55u MotoGP Race Zondag 26 maart 14.00u 15.00u

Bekijk hier het volledige tijdschema inclusief de sessies van Moto2 en Moto3.

MotoGP live kijken: de GP van Portugal

Ziggo Sport

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport Select (401 voor Ziggo-klanten, kanaal 233 voor KPN-klanten)

Start uitzending voor de race: 14.10 uur op kanaal 14

Ziggo Sport heeft ook in 2023 de uitzendrechten voor de MotoGP in Nederland. Tijdens het openingsweekend worden alle sessies uitgezonden via het hoofdkanaal van Ziggo, kanaal 14 voor Ziggo-klanten en Ziggo Sport Select. De voorbeschouwing op de Grand Prix van Portugal begint om 14.10 uur, de start van de race is om 15.00 uur Nederlandse tijd. In Portimao is de MotoGP-klasse de derde race op het programma: om 12.00 uur Nederlandse tijd begint het programma met de Moto3-race, waarin Collin Veijer zijn Grand Prix-debuut maakt. Vervolgens staat Moto2 om 13.15 uur op het programma met twee Nederlandse ijzers in het vuur: Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh. De MotoGP-race is het slotstuk van een spectaculair Grand Prix-weekend met de start om 15.00 uur Nederlandse tijd.

Het commentaar bij de MotoGP-races wordt verzorgd door de ervaren Frank Weeink. Hij heeft dit jaar Barry Veneman naast zich als co-commentator. Peter Bom maakt dit jaar geen deel meer uit van de Ziggo Sport MotoGP-crew, zo maakte hij begin dit jaar bekend. De presentatie op het circuit is in handen van Rob van Gameren, hij is tevens de pitreporter. In de analyses wordt hij ook ondersteund door Veneman. In Moto2 en Moto3 is alles hetzelfde gebleven ten opzichte van vorig jaar: Iwan van der Valk en Nigel Walraven nemen het commentaar voor hun rekening.

Wat kost Ziggo Sport?

De MotoGP bij Ziggo Sport is gratis voor klanten met een televisie-abonnement bij Ziggo. Tijdens de Grand Prix van Portugal worden alle sessies uitgezonden via Kanaal 14 of Ziggo Sport Select, dat standaard in het tv-pakket bij Ziggo zit. Er is geen garantie dat alle sessies en races het hele seizoen op dit kanaal uitgezonden worden. Soms verhuist men de MotoGP, Moto2 en Moto3 ook naar Ziggo Sport Racing. In dat geval hebben Ziggo-klanten net als klanten van andere providers zoals KPN en T-Mobile een abonnement nodig op Ziggo Sport Totaal. Voor zo’n €14,95 per maand krijg je toegang tot zes kanalen en kun je naast de MotoGP ook Formule E, NASCAR, IndyCar en tal van andere sporten bekijken.

Bekijk hier de actuele acties en prijzen van Ziggo Sport Totaal.

MotoGP kijken zonder Ziggo

Het is in Nederland ook mogelijk om MotoGP te kijken zonder een abonnement op Ziggo Sport. Dan is MotoGP Videopass de beste optie. Dit is het officiële streamingplatform van de MotoGP-organisatie. Op MotoGP.com worden alle sessies van Moto3, Moto2 en MotoGP live uitgezonden. Met een abonnement op MotoGP Videopass kun je alle sessies terugkijken, krijg je toegang tot historische races, documentaires en worden ook interviews, analyses en persconferenties uitgezonden. Een abonnement op MotoGP Videopass kost zo’n 140 euro per seizoen. De hoogtepunten van de races zijn ook in 2023 weer te zien in het NOS Sportjournaal, via het YouTube-kanaal van Ziggo Sport en van de MotoGP zelf.