Portimao favoriet voor MotoGP-finale, Aziatische races geschrapt

Dorna CEO Carmelo Ezpeleta verklaarde eerder dat de definitieve kalender van het seizoen 2020 voor 31 juli wereldkundig gemaakt zou worden. Tot op heden stonden er dertien races op de kalender met nog enkele wedstrijden onder voorbehoud. Deze races zijn nu geschrapt, maar er is wel een veertiende WK-ronde aan de kalender toegevoegd (vijftiende voor Moto2/Moto3).

Dorna heeft de locatie voor deze race officieel nog niet bevestigd, maar Motorsport.com heeft vernomen dat deze race op het circuit van Portimao plaats gaat vinden. Het is voor het eerst sinds 2012 dat het wereldkampioenschap weer in Portugal is. Destijds werd de Portugese Grand Prix op het circuit van Estoril gehouden. Vorige week maakte de Formule 1 bekend dat het later dit jaar ook naar de Algarve gaat.

De terugkeer op Portimao zou ook in de toekomst een vervolg kunnen krijgen. Het circuit was al enige tijd in de race voor een terugkeer op de MotoGP-kalender.

Overzeese campagne gaat niet door

Met veertien races heeft de MotoGP de kalender voor 2020 compleet, de oversteek naar Azië zit er om die reden niet meer in. Ook de Argentijnse GP is nu definitief van het wedstrijdprogramma geschrapt. Vanwege de restricties die gelden rond het reizen in de wereld kan de MotoGP niet naar Azië en Zuid-Amerika voor de races.