MotoGP wil Phillip Island vanaf 2021 eerder op de kalender

Door het koele weer tijdens de meest recente edities van de Grand Prix van Australië lijkt de MotoGP-paddock een beetje klaar met de huidige situatie. De meest recente wedstrijd werd ook geplaagd door slechte omstandigheden. De kwalificatie werd zelfs verplaatst naar zondagochtend nadat Miguel Oliveira van de baan geblazen werd door een hevige windvlaag.

Dorna zou al langer uit zijn op een verplaatsing van Philip Island, maar krijgt de Australische organisatie nog niet mee. Zij zien namelijk niet graag dat de Formule 1 Grand Prix in Albert Park en de MotoGP-race binnen enkele weken van elkaar worden verreden.

De MotoGP-promotor wil nu een voorstel doen om 2020 met rust te laten, maar de GP in 2021 naar maart of april te verplaatsen. “We kijken nog naar de mogelijkheid om de GP naar voren te halen in 2021”, vertelde Dorna CEO Carmelo Ezpeleta aan Motorsport.com. “Het is een mogelijkheid, maar nog niet bevestigd.”

Een woordvoerder van de Australian Grand Prix Corperation vertelde aan Motorsport.com dat er geen formeel bericht is geweest over het voornemen van Dorna. “We hebben daar nog niets over gehoord en de datum voor 2020 staat vast. We kijken ernaar uit om in oktober weer een mooi evenement neer te zetten.”

Wie de verplaatsing in ieder geval zien zitten, zijn de rijders. “Ieder jaar praten we over hetzelfde omdat wij, coureurs, onze mening geven over de sportieve verbeteringen”, stelt Andrea Dovizioso. “Met een beetje geluk hebben we een zonnige dag in oktober, maar meestal is het slecht. Wij hebben echter niet de macht om daar iets aan te veranderen.”

Met medewerking van Uri Puigdemont en Andrew van Leeuwen