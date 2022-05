MotoGP past motorreglement aan door langste kalender ooit

Het huidige reglement schrijft voor dat teams die niet onder het concessiesysteem vallen, zeven motorblokken per seizoen mogen gebruiken per coureur. Concessieteams, momenteel alleen Aprilia, mogen negen blokken gebruiken. Het reglement is echter geschreven met de gedachte dat er twintig Grands Prix op de kalender staan. Dat zijn er dit jaar al meer: 21 races. Als gevolg daarvan mogen teams acht blokken inzetten, al mag dat achtste blok pas vanaf de negentiende wedstrijd gebruikt worden. Concessieteams krijgen de beschikking over een tiende unit.

Vanaf 2023 zijn er in de MotoGP geen concessieteams meer. Door het podium van Aleix Espargaro in de Grand Prix van Spanje heeft Aprilia de zes concessiepunten gehaald en vervallen de voordelen met ingang van volgend seizoen. Na de Grand Prix van Spanje zijn de testvoordelen van het team met onmiddellijke ingang vervallen. Aprilia CEO Massimo Rivola gaf eerder dit seizoen in gesprek met Motorsport.com aan dat het merk dit jaar al wil werken alsof het geen concessies meer heeft.

Het is overigens nog maar de vraag of het MotoGP-seizoen 2021 daadwerkelijk bestaat uit 21 races. De Grand Prix van Finland staat dit seizoen op de kalender, maar al langer gaan er geruchten over de haalbaarheid van het evenement. Motorsport.com heeft vernomen dat er komende week een delegatie van Dorna naar Finland reist om te beoordelen of de race door kan gaan. Het is tevens een reactie op de toestanden tijdens de Grand Prix van Indonesië, toen bleek dat het circuit op verschillende punten niet klaar was voor de MotoGP-wedstrijd.