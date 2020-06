MotoGP onthult maatregelen paddock: Corona-app en isoleerruimte

Binnen twee maanden wil promotor Dorna weer aan het MotoGP-seizoen beginnen met twee opeenvolgende races in het Zuid-Spaanse Jerez. Daarover werd twee weken geleden een akkoord bereikt met de overheid van Andalusië en het circuit.

Spanje is een van de meest getroffen landen ter wereld tijdens deze coronavirus pandemie en dus is een herstart in het land geen evidentie. Dorna heeft meer details vrijgegeven over het plan met maatregelen om de wedstrijd te kunnen laten doorgaan. Dat plan belooft een soort lockdown te worden die volgens de MotoGP nog striker is dan de maatregelen die de meeste Europese landen de voorbije weken hebben opgelegd.

"Het protocol wordt momenteel nog gedefinieerd door Dorna, de FIM, de teams en de circuits", verklaart MotoGP-dokter Angel Charte. "Het zal bijzonder strikt worden omdat we geen enkel risico kunnen nemen. We hebben enkele regels samengesteld die zullen moeten worden gevolgd door iedereen die afreist. Wie zich er niet aan houdt zal streng worden bestraft."

"Dat is niet fijn, want iedereen komt net uit een lockdown, maar de omgeving die ze in de paddock zullen aantreffen zullen zeker in de eerste races mogelijk nog meer afgesloten zijn. Dat komt omdat we naar landen gaan die tegen dan hopelijk al in een verder gevorderde fase van versoepeling zitten."

Angel Charte, medisch directeur van de MotoGP

De eerste races zullen vanzelfsprekend achter gesloten deuren plaatsvinden, zonder fans of pers. Bovendien moeten de teams het met een stuk minder personeelsleden ter plaatse stellen. Eerder kondigde Dorna al aan dat er daardoor geen ruimte is voor wildcards. Uiteindelijk gaat het met de Moto2 en Moto3 toch nog over ruim 1200 personen in de paddock.

Alle aanwezigen moeten vier dagen voor hun reis testresultaten voorleggen en ook ter plaatse zal er worden getest in de paddock. "Het idee is dat we elke ochtend van elke persoon in de paddock bepaalde klinische parameters ontvangen die ons helpen om mogelijke positieve gevallen van COVID-19 vast te stellen", legt Charte uit. "Daarvoor onderzoeken we de mogelijkheid om een app te gebruiken die al worden gebruikt in ziekenhuis, en die uiteraard door iedereen zal moeten worden gedownload."

Door de hoge besmettingsgraad van het virus zal de paddock zoveel mogelijk worden gesegmenteerd zodat mensen die niet rechtstreeks met elkaar werken niet in contact zullen komen met elkaar. De paddock wordt daarom anders ingedeeld om zoveel mogelijk ruimte te creëren. Daardoor kan er in het geval van een besmetting ook makkelijker worden vastgesteld in welke delen van de paddock die persoon aanwezig was. "Alles worden opgedeeld in sector, wat het voor ons makkelijker maakt om het spoor te vinden wanneer er een positief geval is", aldus Charte. "Er zal ook een bepaald protocol zijn voor de commissarissen en dokters. We zullen een exploratiezonde oprichten waar we verdachte gevallen snel kunnen analyseren. Op het moment dat er een positief geval is, kunnen we die isoleren en de noodzakelijke stappen ondernemen. De symptomen kennen we ondertussen erg goed."