MotoGP overweegt flinke concessie-beperkingen voor Ducati in 2024

Vrijdag heeft sportief directeur Carlos Ezpeleta van de MotoGP in Sepang de eerste versie van de concessies voor 2024 gepresenteerd aan de vijf fabrikanten in het kampioenschap. Het belangrijkste onderdeel van het nieuwe systeem is de beperking van de banden. Momenteel mag iedere rijder 200 banden per seizoen gebruiken voor zowel de Grands Prix als de tests, maar dat wordt in de plannen aangepast op basis van de stand bij de constructeurs. Yamaha en Honda zouden dan 230 banden mogen gebruiken, terwijl Ducati op 170 banden uitkomt. KTM en Aprilia zouden daar tussenin vallen.

Ook het aantal wildcards wordt in de plannen toegewezen op basis van de punten bij de constructeurs. Ducati zou daardoor geen wildcards meer mogen inzetten, terwijl de Japanse fabrikanten dat juist vaker mogen doen dan nu het geval is. Het aantal motorblokken dat de rijders per seizoen mogen gebruiken is opgenomen in het voorstel van de MotoGP. Momenteel mag iedereen zeven motorblokken inzetten, maar voor de lager geklasseerde teams moet dit aantal hoger uitvallen. Het is echter nog onduidelijk hoeveel motorblokken dat dan moeten worden. Aan het aantal testdagen voor de fabrikanten wordt naar verluidt niet gesleuteld, maar de beperking van het aantal banden zou er alsnog voor zorgen dat de sterkere fabrikanten minder testdagen kunnen uitvoeren.

Deze concessie-regels moeten in 2024 ingaan en worden door Ducati als "acceptabel" gezien, zo gaf een bron binnen de fabrikant toe aan Motorsport.com. Vanuit andere fabrikanten is er echter meer weerstand. Zo eisen KTM en Aprilia grotere beperkingen - met name qua aantal banden - voor Ducati, maar daar staat het merk uit Bologna dan weer niet voor open. Honda voorziet dan ook wat problemen bij de implementatie van de concessies: "Het wordt moeilijk om de kwestie rond concessies erdoor te krijgen, want twee fabrikanten zijn tegen." Ezpeleta hoopt de tegenstanders alsnog te overtuigen, zodat de nieuwe regels tussen de GP's van Qatar en Valencia aangekondigd kunnen worden.

Met deze maatregelen hoopt het kampioenschap de Japanse fabrikanten de kans te geven om wat terrein goed te maken ten opzichte van de Europese merken, die dit jaar veel sterker zijn. Zo bezetten Honda en Yamaha de laatste twee posities in het kampioenschap voor constructeurs. Het eerste merk won dit jaar slechts één race en raakt Marc Marquez na dit seizoen kwijt aan Gresini Ducati, de andere Japanse fabrikant stond pas drie keer op het podium. Zelf beschikten de Europese fabrikanten enkele jaren geleden over concessies toen Honda en Yamaha nog toonaangevend waren.