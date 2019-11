MotoGP krijgt mogelijk Hongaarse GP op nieuw circuit

Hoewel de MotoGP-plannen nog verre van concreet zijn, hebben de betrokken partijen de intentie uitgesproken om van 2022 tot en met 2026 een Hongaarse GP te organiseren. Dit moet gebeuren op een nog nieuw te bouwen circuit, dat in het oosten van het land komt te liggen.

De Hongaarse minister van innovatie en technologie, László Palkovics, heeft recent een plan gepresenteerd aan het parlement. Hier wordt naar verwachting in de eerste maanden van volgend jaar over gestemd. Bij groen licht van het parlement zou er voor het einde van februari een promotorsovereenkomst getekend moeten worden, waardoor de plannen iets concreter worden.

In het verleden is er twee keer een Hongaarse Grand Prix verreden. In 1990 was het wereldkampioenschap voor het eerst te gast op de Hungaroring, vervolgens werd de race in 1992 nog eens georganiseerd. Daarna verdween het evenement van de kalender.

In 2010 werd nog een poging ondernomen de Hongaarse GP nieuw leven in te blazen. Dit zou destijds gebeuren op de Balatonring. De plannen liepen op niets uit en dat was aanleiding voor de terugkeer van de Grand Prix van Aragon.

De MotoGP is voornemens de kalender in 2022 uit te breiden tot 22 races. Volgend jaar wordt de GP van Finland toegevoegd terwijl Indonesië (2021) en Brazilië (2022) ook op de kalender verschijnen. Ook Portugal is genoemd als circuit waar een GP gehouden zou moeten worden.