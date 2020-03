MotoGP geeft opheldering over homologatie-regels

De technische reglementen van de MotoGP schrijven voor dat teams die niet in het concessiesysteem vallen (Yamaha, Honda, Ducati en Suzuki) op de donderdag voorafgaand aan de openingswedstrijd van het seizoen hun motorspecificatie en de eerste van twee aerodynamische fairings door moeten geven. Vanaf dat moment is de ontwikkeling van krachtbronnen voor deze teams (met uitzondering van KTM en Aprilia) bevroren en is het toegestaan nog slechts één nieuwe fairing te introduceren.

Vanwege het coronavirus is de eerste MotoGP-race in Qatar geannuleerd en lijkt het erop dat het seizoen voorlopig nog niet gaat beginnen. De eerste afspraak is vooralsnog de Grand Prix van Spanje, die op zondag 3 mei verreden moet worden op het circuit van Jerez.

De MotoGP heeft nu laten weten dat de originele datum (5 maart) voor de homologatie behouden blijft en dat alle niet-concessieteams hun motorblokken en aero-ontwerp ‘zo snel mogelijk’ beschikbaar moeten stellen om ‘gelijkheid en eerlijkheid’ hoog te houden. Enkel Honda heeft de benodigde onderdelen in Qatar kunnen leveren, de andere teams zijn daar door ‘verzachtende omstandigheden’ niet aan toe gekomen. Naar verluidt hadden de meeste niet-concessieteams voor Qatar al besloten met welke specificatie ze aan het seizoen wilden beginnen.

Dankzij de opheldering in het reglement lijkt het erop dat Honda een aeropakket uit 2019 moet homologeren voor de eerste races. De nieuwe versie bleek tijdens de laatste testdag in Qatar het probleem te zijn voor matig bochtenwerk.

De meeste fabrieken zijn momenteel gesloten vanwege het coronavirus, maar in het statement van de MotoGP staat geschreven dat de ontwikkeling van onderdelen die niet gehomologeerd moeten worden gewoon door kan gaan.

Met medewerking van Lewis Duncan