Door de zesde plaats van Jorge Martin en de uitvalbeurt van Marco Bezzecchi deed Francesco Bagnaia in Silverstone uitstekende zaken in het kampioenschap, zelfs zonder de Britse Grand Prix op zijn naam te schrijven. Die eer viel te beurt aan Aleix Espargaro, die in de laatste ronde de beslissende inhaalactie plaatste om zo zijn eerste zege van het MotoGP-seizoen 2023 te pakken. De Aprilia-coureur wil die prestatie herhalen tijdens de tiende ronde van het jaar, de Grand Prix van Oostenrijk. Vorig jaar was Bagnaia de sterkste op de Red Bull Ring door Fabio Quartararo en Jack Miller af te troeven in de strijd om de overwinning. Kan de regerend wereldkampioen dat in 2023 opnieuw, of ziet hij een van zijn concurrenten in het WK weer iets dichterbij komen?

Hoe laat is de MotoGP op tv: GP van Oostenrijk

Datum: Zondag 20 augustus 2023

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten en Ziggo Sport Select (kanaal 401 voor Ziggo-klanten, 233 voor KPN-klanten en 160 voor T-Mobile-abonnees)

Start uitzending: 13.10 uur

Start race: 14.00 uur

De MotoGP Grand Prix van Oostenrijk wordt verreden op zondag 20 augustus 2023. De klasse is zoals gebruikelijk de afsluiter van het weekend en begint om 14.00 uur. Ziggo Sport begint echter om 13.10 uur al met de voorbeschouwing op de race, waarna het liveverslag om 13.55 uur start. Frank Weeink en Barry Veneman zijn de commentatoren van dienst.

De uitzendrechten van de MotoGP in Nederland zijn in handen van Ziggo Sport. Klanten van kabelaar Ziggo kunnen de race live en gratis bekijken via het openbare kanaal 14. Wie aangesloten is bij een andere provider kan de GP van Oostenrijk bekijken via het kanaal Ziggo Sport Select. Daarvoor is wel een abonnement op Ziggo Sport Totaal nodig, een pakket bestaande uit zes sportzenders dat 14,95 euro per maand kost.

MotoGP tijden: Tijdschema GP van Oostenrijk

Sessie Datum Tijden Eerste vrije training Vrijdag 18 augustus 10.45u - 11.30u Training Vrijdag 18 augustus 15.00u - 16.00u Tweede vrije training Zaterdag 19 augustus 10.10u - 10.40u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 19 augustus 10.50u - 11.05u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 19 augustus 11.15u - 11.30u Sprintrace Zaterdag 19 augustus 15.00u Warm-up Zondag 20 augustus 09.45u - 09.55u GP van Oostenrijk Zondag 20 augustus 14.00u

Wat kost Ziggo Sport?

Ziggo Sport heeft de uitzendrechten van de MotoGP, Moto2 en Moto3 in Nederland in handen. Voor klanten van kabelaar Ziggo is de actie daardoor meestal te volgen via het openbare en gratis kanaal 14. Klanten van andere providers kunnen de diverse sessies volgen door een abonnement af te sluiten op het zenderpakket Ziggo Sport Totaal. Voor 14,95 euro per maand krijg je zes extra sportzenders, waarmee je naast motorsport ook autosport, voetbal, golf, tennis en atletiek kunt volgen. De races op de Red Bull Ring zijn dit weekend te zien op het kanaal Ziggo Sport Select.

MotoGP kijken met de Videopass

Het voornaamste alternatief om de MotoGP-actie in Nederland te kunnen volgen is de MotoGP Videopass, het officiële streamingplatform van de sport zelf. Alle trainingen, kwalificaties, sprintraces en Grands Prix van de MotoGP, Moto2 en Moto3 zijn live te volgen via het platform, waar ook voor- en nabeschouwingen, historische races, achtergronden en persconferenties te zien zijn. De analyses en het commentaar bij de sessies worden verzorgd door internationale experts en is in het Engels, een optie voor Nederlands commentaar is er niet. Een abonnement op de Videopass kost 139,99 euro per jaar, wie er ook livetiming bij wil hebben is 148,99 euro kwijt per jaar.

Moto2 live: GP van Oostenrijk

Datum: zondag 20 augustus 2023

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten en Ziggo Sport Select (kanaal 401 voor Ziggo-klanten, 233 voor KPN-klanten en 160 voor T-Mobile-abonnees)

Start uitzending: 11.50 uur

Start race: 12.15 uur

De Moto2-race op de Red Bull Ring wordt verreden op zondag 20 augustus 2023 en vindt plaats in de aanloop naar de MotoGP-wedstrijd. Zoals gebruikelijk bij de meeste Europese Grands Prix begint de race, met daarin onder meer Nederlanders Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh, om 12.15 uur en die is voor klanten van Ziggo live te volgen via het gratis kanaal 14. De voorbeschouwing op de race begint om 11.50 uur, twintig minuten later wordt er geschakeld naar commentatoren Iwan van der Valk en Nigel Walraven voor het liveverslag.

Moto3 live: GP van Oostenrijk

Datum: zondag 20 augustus 2023

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten en Ziggo Sport Select (kanaal 401 voor Ziggo-klanten, 233 voor KPN-klanten en 160 voor T-Mobile-abonnees)

Start uitzending: 10.45 uur

Start race: 11.00 uur

De actie op de Red Bull Ring wordt zondag 20 augustus 2023 afgetrapt met de race van de Moto3. De wedstrijd van onder meer de Nederlander Collin Veijer begint om 11.00 uur, al is zendgemachtigde Ziggo Sport om 10.45 uur al van de partij met een korte voorbeschouwing op de race. Om 10.55 uur wordt vervolgens geschakeld naar commentatoren Iwan van der Valk en Nigel Walraven voor het liveverslag.