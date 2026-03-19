MotoGP op onbekend terrein: welke rijders wonnen op nieuwe circuits?

Het enige bezoek van de MotoGP aan Zuid-Amerika vindt in 2026 plaats in Brazilië, dat na 22 jaar weer op de kalender staat. De terugkeer vindt plaats op Autódromo Internacional Ayrton Senna in Goiânia. Helemaal nieuw op het schema van de MotoGP is dit circuit niet: tussen 1987 en 1989 heeft de sport er al drie keer geracet.

In de tijd dat de MotoGP in Goiânia racete, waren alle huidige rijders nog niet geboren. Zij staan dit weekend voor de uitdaging om het circuit zo snel mogelijk te leren kennen, want geen van hen heeft race-ervaring op de omloop in Goiás. Wel hebben lokale held Diogo Moreira, Franco Morbidelli en Luca Marini er vorig jaar al een ronde gereden tijdens een aankondigingsevenement.

Rijders die snel leren op nieuwe circuits, zijn dit weekend dus in het voordeel tijdens de GP van Brazilië. Zijn er in het huidige MotoGP-veld rijders die hier goed mee uit de voeten kunnen? Zeker, zo leert een blik op de statistieken van de tien laatste circuits die hun debuut hebben gemaakt op de MotoGP-kalender.

Van het huidige deelnemersveld zijn er twee rijders die meteen zegevierden bij het debuut van een circuit op de kalender. Niet geheel verrassend is Marc Márquez een van deze namen. De regerende wereldkampioen won vorig jaar nog de eerste MotoGP-race op Balaton Park in Hongarije. Destijds rekende hij af met Pedro Acosta en Marco Bezzecchi.

De zege in Hongarije was de vierde die Márquez behaalde op een circuit dat nieuw was op de kalender. In zijn debuutjaar 2013 wist hij te zegevieren bij het eerste bezoek van de MotoGP aan het Circuit of the Americas, waarna hij dit kunststukje herhaalde bij de eerste MotoGP-races op Termas de Río Hondo (2014) en Chang International Circuit (2018).

Marco Bezzecchi domineerde in 2023 bij het eerste bezoek van de MotoGP aan India. Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

De enige andere rijder op de huidige MotoGP-grid die een zege opeiste bij het eerste bezoek van de sport, is Bezzecchi. De Aprilia-rijder, die in Brazilië de kans krijgt om zijn zegereeks uit te breiden tot vier Grands Prix, was in 2023 de sterkste bij het eerste bezoek aan Buddh International Circuit in India.

De eind 2025 uit de MotoGP vertrokken Miguel Oliveira is eveneens een specialist als het aankomt op nieuwe circuits. Dat bewees hij in 2020 door de eerste Portugese Grand Prix op Autódromo Internacional do Algarve op zijn naam te schrijven. Twee jaar later flikte hij hetzelfde kunstje op Mandalika International Street Circuit, de thuishaven van de Indonesische GP.

De eerste editie van de Oostenrijkse GP op de gerenoveerde Red Bull Ring werd in 2016 gewonnen door Andrea Iannone, die Ducati daarmee de eerste zege bezorgde sinds 2010. In dat jaar wist een toenmalig Ducati-rijder de eerste MotoGP-race op Motorland Aragón op zijn naam te schrijven. Die eer was toen voor Casey Stoner.

Waar Oliveira, Iannone en Stoner inmiddels niet meer in de MotoGP actief zijn, krijgen Márquez en Bezzecchi dit weekend dus de kans om een nieuwe locatie toe te voegen aan hun lijst met overwinningen. Op basis van het openingsweekend in Thailand is Bezzecchi de lichte favoriet, al lijkt hij op voorhand zware tegenstand te krijgen van onder meer de gebroeders Márquez en WK-leider Pedro Acosta.

MotoGP-winnaars op laatste tien nieuwe circuits

Race Circuit Jaar Winnaar Fabrikant GP van Hongarije Balaton Park 2025 Marc Márquez Ducati GP van India Buddh 2023 Marco Bezzecchi Ducati GP van Indonesië Mandalika 2022 Miguel Oliveira KTM GP van Portugal Portimão 2020 Miguel Oliveira KTM GP van Thailand Buriram 2018 Marc Márquez Honda GP van Oostenrijk Red Bull Ring 2016 Andrea Iannone Ducati GP van Argentinië Termas 2014 Marc Márquez Honda GP van de Verenigde Staten Circuit of the Americas 2013 Marc Márquez Honda GP van Aragón Motorland Aragón 2010 Casey Stoner Ducati GP van Indianapolis Indianapolis 2008 Valentino Rossi Yamaha