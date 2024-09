MotoGP kaapt nieuwe marketingdirecteur weg bij Red Bull Racing

Na zo'n vier jaar in dienst van Red Bull Racing en Red Bull Technology als directeur merken en communicatie maakt Kelly Brittain in 2025 de overstap naar de tweewielers. Ze treedt in dienst van Dorna Sports, waar ze aan de slag gaat als de wereldwijde marketingdirecteur van de MotoGP. In deze gloednieuwe rol gaat ze nauw samenwerken met commercieel directeur Dan Rossomondo op het gebied van marketing en promotie. Samen moeten ze ervoor zorgen dat de MotoGP naast een tak van motorsport ook een iconisch entertainment- en lifestyle-merk wordt.

"De MotoGP is terecht een van de meest prestigieuze sportmerken en ik ben zeer verheugd dat ik met het team mag samenwerken om de sport naar een hoger niveau te tillen en de wereldwijde fanbase te vergroten", zegt Brittain, die eerder bij onder meer Mitchells & Butlers, Samsung en DAZN werkte, over haar nieuwe rol. Ze ziet dat er wat betreft fan engagement, sociale media en werkrelaties van de sport met de teams en promotors al een goede fundering ligt waarop verder gebouwd kan worden. "Alles begint met de fans, het begrijpen waarom ze betrokken zijn en wat deze sport hen biedt. Ons doel is om dit op wereldwijde schaal te versterken om de groei van het merk te ontketenen, waaronder het stimuleren van de aanwezigheid van de MotoGP in verschillende media, culturele ruimten en demografische groepen die de sport nog moet bereiken."

De komst van Brittain is de volgende verandering die de MotoGP in het vooruitzicht heeft. De belangrijkste wijziging die in de komende maanden doorgevoerd wordt, is natuurlijk de overname van Dorna Sports door Liberty Media. De eigenaar van de Formule 1 heeft in april een deal gesloten ter waarde van ruim vier miljard dollar voor 86 procent van de aandelen van Dorna. De verwachting is dat deze deal voor het einde van 2024 wordt afgerond. Wel blijft de huidige directie van Dorna aan om alles rond de MotoGP in goede banen te leiden. Ook CEO Carmelo Ezpeleta blijft dus in dienst. "We zijn verheugd Kelly te verwelkomen in de MotoGP", vertelt de Spaanse topman. "Marketing en promotie zijn de belangrijkste focusgebieden in de aanloop naar het nieuwe tijdperk van de sport en we stellen de huidige én toekomstige fans centraal bij alles wat we doen. Het creëren van deze nieuwe rol en het aantrekken van een talent als Kelly is daarbij zeer belangrijk."