MotoGP werkt aan nieuwe datum voor GP Qatar vanwege oorlog in Midden-Oosten

De race op het Losail International Circuit staat gepland voor het weekend van 11 en 12 april. Sinds de gezamenlijke aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran zijn echter ook omliggende landen als de Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit en Qatar betrokken geraakt bij het conflict. Zo is Hamad International Airport bij Doha al meerdere keren doelwit geweest van een Iraanse droneaanval en zijn ook gebouwen in de stad zelf geraakt.

De situatie noopt de MotoGP-organisatie om te kijken naar welke mogelijkheden er zijn om het evenement te verplaatsen naar een datum later in het seizoen. Motorsport.com heeft begrepen dat de meest waarschijnlijke optie is om de race in het weekend van 7 en 8 november te organiseren.

Als die wijziging wordt bevestigd – iets wat waarschijnlijk in de komende dagen gebeurt – moeten ook de data van twee andere races worden aangepast. In dat geval zou Qatar namelijk de laatste race vormen van een triple-header, die verder bestaat uit de Grand Prix van Australië (25 oktober) en de Grand Prix van Maleisië (1 november).

Het weekend na de race op Losail, op 14 en 15 november, staat op dit moment echter nog de Grand Prix van Portugal in Portimão gepland. Die wedstrijd zou dan een week opschuiven naar 21 en 22 november, het weekend dat aanvankelijk was gereserveerd voor de seizoensfinale in Valencia. Door die wijziging zou de seizoensafsluiter ook een week later plaatsvinden, in het weekend van 28 en 29 november. Ook de officiële collectieve tests met de prototypes voor 2027 zouden dan worden verplaatst naar maandag 30 november of dinsdag 1 december.

MotoGP Sports Entertainment, de commerciële rechtenhouder van het kampioenschap dat vorig jaar door Liberty Media werd overgenomen, probeert doorgaans eerst alle opties te onderzoeken om een race te verplaatsen voordat tot volledige annulering wordt overgegaan, gezien de grote gevolgen die een afgelasting op verschillende vlakken kan hebben.

Ondertussen staat Liberty Media in de Formule 1 voor een nog complexere situatie. Daar stonden op 12 april een race in Bahrein en een week later de Grand Prix van Saudi-Arabië op het programma. In beide gevallen lijkt annulering momenteel de meest waarschijnlijke uitkomst, wat de kalender van dat kampioenschap zou terugbrengen van 24 naar 22 races.