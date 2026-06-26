MotoGP Nederlandse GP: Bezzecchi leidt Aprilia naar een 1-2-overwinning in de door een rode vlag onderbroken training

Marco Bezzecchi herstelde zich van een raceverbod in Brno en zette tijdens de training van vrijdag de snelste ronde neer voor de MotoGP Grand Prix van Nederland .

De Italiaan leidde een 1-2 voor Aprilia in de sessie van 60 minuten, die met nog slechts drie minuten op de klok werd afgebroken met een rode vlag vanwege een valpartij van Gresini-rijder Alex Marquez.

Pedro Acosta eindigde als derde voor KTM achter Bezzecchi en Raul Fernandez, terwijl Ai Ogura en Francesco Bagnaia de top vijf compleet maakten.

De rondetijden daalden snel aan het begin van de sessie, waarbij Acosta en Bezzecchi in de eerste 10 minuten om de koppositie streden.

De KTM-rijder wist bij elke snelle ronde tijd te winnen, maar Bezzecchi had altijd genoeg in huis om te reageren en zette een eerste referentietijd neer van 1m32,275s.

Na een derde van de sessie begonnen de Aprilia-rijders de tijdlijsten te domineren op de zachte achterband, waarbij Jorge Martin de lat hoger legde met een razendsnelle tijd van 1m31,956s.

Bezzecchi haalde de Honda van Joan Mir in bij de laatste chicane tijdens zijn volgende snelle ronde, maar wist een foutloze ronde neer te zetten en was daarmee drie tienden sneller dan zijn teamgenoot.

De Trackhouse-rijders mengden zich al snel in de strijd, waarbij Ogura met een tijd van 1m31,443s de koppositie van Bezzecchi overnam. Fernandez schoof op naar de derde plaats, voor de andere fabrieksmotor van Martin, waardoor de fabriek uit Noale met nog 20 minuten te gaan in de training de plaatsen 1 tot en met 4 bezette.

Hoewel Marquez en Acosta wat verbeteringen doorvoerden om zich in de strijd te mengen, bleef Aprilia zijn voorsprong aan de kop uitbouwen: Bezzecchi heroverde de koppositie en het Trackhouse-duo Fernandez en Ogura klom op naar respectievelijk de tweede en derde plaats.

Alex Márquez zorgde ervoor dat de rode vlaggen werden gezwaaid Foto door: Gold and Goose Photography / Getty Images

Met nog slechts drie minuten te gaan werd de sessie onderbroken met rode vlaggen vanwege een valpartij waarbij Alex Marquez betrokken was; hij ging onderuit in bocht 11. De Gresini-rijder was bij bewustzijn en kon met hulp van marshals zelfstandig wegkomen van de plaats van het incident, waarna de sessie kort daarna werd hervat.

De tijd van Bezzecchi, 1m31,123s, bleef echter ongeslagen. De fabrieksrijder maakte daarmee op vrijdag een clean sweep compleet, nadat hij eerder die ochtend ook al de FP1 had gestopt.

Fernandez behield ook de tweede plaats, 0,177 s achter Bezzecchi, maar Acosta wist op het laatste moment een verbetering neer te zetten en Ogura naar de vierde plaats te verdringen.

De late rode vlag bracht Ducati-fabrieksrijder Bagnaia in gevaar, die op de 17e plaats bleef steken nadat zijn snelste tijd vanwege gele vlaggen was geschrapt. De Italiaan sprong echter na de herstart naar de vijfde plaats met zijn enige snelle ronde en verzekerde zich daarmee van een directe doorgang naar Q2.

Regerend MotoGP-kampioen Marc Marquez, die in FP1 een kleine valpartij had, eindigde als zesde nadat hij ervoor had gekozen niet terug te keren naar de baan na de late rode vlag.

Fabio di Giannantonio werd zevende op de VR46 Ducati, terwijlEnea Bastianini, een „ ”, als achtste eindigde voor Tech3 KTM.

Martin kwam in de laatste vijf minuten ten val in bocht 12 en zakte terug naar de negende plaats op de fabrieks-Aprilia, terwijl Alex Márquez van Gresini ondanks zijn eigen valpartij in de slotfase ook de sprong naar Q2 wist te maken.

Fermin Aldeguer ging eerder in bocht 11 onderuit en moest voor onderzoek naar het medisch centrum worden gebracht. De Spanjaard sloot de sessie af op de 14e plaats.

Joan Mir was met een twaalfde plaats de beste Honda-rijder, terwijl Fabio Quartararo met een vijftiende plaats de Yamaha-rijders aanvoerde.