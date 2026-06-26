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MotoGP Nederlandse GP: Bezzecchi leidt Aprilia naar een 1-2-overwinning in de door een rode vlag onderbroken training

Aprilia domineert de openingsdag van het Assen-weekend, waarbij Bezzecchi in beide trainingssessies bovenaan het klassement staat

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Gepubliceerd:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi herstelde zich van een raceverbod in Brno en zette tijdens de training van vrijdag de snelste ronde neer voor de MotoGP Grand Prix van Nederland .

De Italiaan leidde een 1-2 voor Aprilia in de sessie van 60 minuten, die met nog slechts drie minuten op de klok werd afgebroken met een rode vlag vanwege een valpartij van Gresini-rijder Alex Marquez.

Pedro Acosta eindigde als derde voor KTM achter Bezzecchi en Raul Fernandez, terwijl Ai Ogura en Francesco Bagnaia de top vijf compleet maakten.

De rondetijden daalden snel aan het begin van de sessie, waarbij Acosta en Bezzecchi in de eerste 10 minuten om de koppositie streden.

De KTM-rijder wist bij elke snelle ronde tijd te winnen, maar Bezzecchi had altijd genoeg in huis om te reageren en zette een eerste referentietijd neer van 1m32,275s.

Na een derde van de sessie begonnen de Aprilia-rijders de tijdlijsten te domineren op de zachte achterband, waarbij Jorge Martin de lat hoger legde met een razendsnelle tijd van 1m31,956s.

Bezzecchi haalde de Honda van Joan Mir in bij de laatste chicane tijdens zijn volgende snelle ronde, maar wist een foutloze ronde neer te zetten en was daarmee drie tienden sneller dan zijn teamgenoot.

De Trackhouse-rijders mengden zich al snel in de strijd, waarbij Ogura met een tijd van 1m31,443s de koppositie van Bezzecchi overnam. Fernandez schoof op naar de derde plaats, voor de andere fabrieksmotor van Martin, waardoor de fabriek uit Noale met nog 20 minuten te gaan in de training de plaatsen 1 tot en met 4 bezette.

Hoewel Marquez en Acosta wat verbeteringen doorvoerden om zich in de strijd te mengen, bleef Aprilia zijn voorsprong aan de kop uitbouwen: Bezzecchi heroverde de koppositie en het Trackhouse-duo Fernandez en Ogura klom op naar respectievelijk de tweede en derde plaats.

Alex Marquez brought out the red flags

Alex Márquez zorgde ervoor dat de rode vlaggen werden gezwaaid

Foto door: Gold and Goose Photography / Getty Images

Met nog slechts drie minuten te gaan werd de sessie onderbroken met rode vlaggen vanwege een valpartij waarbij Alex Marquez betrokken was; hij ging onderuit in bocht 11. De Gresini-rijder was bij bewustzijn en kon met hulp van marshals zelfstandig wegkomen van de plaats van het incident, waarna de sessie kort daarna werd hervat.

De tijd van Bezzecchi, 1m31,123s, bleef echter ongeslagen. De fabrieksrijder maakte daarmee op vrijdag een clean sweep compleet, nadat hij eerder die ochtend ook al de FP1 had gestopt.

Fernandez behield ook de tweede plaats, 0,177 s achter Bezzecchi, maar Acosta wist op het laatste moment een verbetering neer te zetten en Ogura naar de vierde plaats te verdringen.

De late rode vlag bracht Ducati-fabrieksrijder Bagnaia in gevaar, die op de 17e plaats bleef steken nadat zijn snelste tijd vanwege gele vlaggen was geschrapt. De Italiaan sprong echter na de herstart naar de vijfde plaats met zijn enige snelle ronde en verzekerde zich daarmee van een directe doorgang naar Q2.

Regerend MotoGP-kampioen Marc Marquez, die in FP1 een kleine valpartij had, eindigde als zesde nadat hij ervoor had gekozen niet terug te keren naar de baan na de late rode vlag.

Fabio di Giannantonio werd zevende op de VR46 Ducati, terwijlEnea Bastianini, een „ , als achtste eindigde voor Tech3 KTM.

Martin kwam in de laatste vijf minuten ten val in bocht 12 en zakte terug naar de negende plaats op de fabrieks-Aprilia, terwijl Alex Márquez van Gresini ondanks zijn eigen valpartij in de slotfase ook de sprong naar Q2 wist te maken.

Fermin Aldeguer ging eerder in bocht 11 onderuit en moest voor onderzoek naar het medisch centrum worden gebracht. De Spanjaard sloot de sessie af op de 14e plaats.

Joan Mir was met een twaalfde plaats de beste Honda-rijder, terwijl Fabio Quartararo met een vijftiende plaats de Yamaha-rijders aanvoerde.

FIP

Alle statistieken
Pos Rijder # Motor Ronden Tijd Interval Km/u Topsnelheid
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing 72 Aprilia 26

1'31.123

179.440 312
2 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 23

+0.177

1'31.300

0.177 179.093 305
3 Spain P. Acosta KTM Factory Racing 37 KTM 23

+0.187

1'31.310

0.010 179.073 310
4 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 21

+0.239

1'31.362

0.052 178.971 308
5 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 26

+0.261

1'31.384

0.022 178.928 307
6 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 22

+0.323

1'31.446

0.062 178.807 305
7 Italy F. Di Giannantonio VR46 Racing Team 49 Ducati 23

+0.342

1'31.465

0.019 178.770 306
8 Italy E. Bastianini KTM Tech3 23 KTM 25

+0.465

1'31.588

0.123 178.529 307
9 Spain J. Martín Aprilia Racing 89 Aprilia 21

+0.515

1'31.638

0.050 178.432 308
10 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 14

+0.578

1'31.701

0.063 178.309 308
11 Italy F. Morbidelli VR46 Racing Team 21 Ducati 24

+0.604

1'31.727

0.026 178.259 305
12 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 26

+0.702

1'31.825

0.098 178.069 308
13 Brazil D. Moreira Honda LCR 11 Honda 21

+0.733

1'31.856

0.031 178.009 308
14 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 13

+0.738

1'31.861

0.005 177.999 303
15 France F. Quartararo Yamaha MotoGP Team 20 Yamaha 26

+0.963

1'32.086

0.225 177.564 301
16 Spain M. Viñales KTM Tech3 12 KTM 21

+1.181

1'32.304

0.218 177.145 305
17 Spain Á. Rins Yamaha MotoGP Team 42 Yamaha 20

+1.249

1'32.372

0.068 177.014 308
18 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 24

+1.278

1'32.401

0.029 176.959 307
19 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 23

+1.302

1'32.425

0.024 176.913 301
20 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 21

+1.470

1'32.593

0.168 176.592 302
21 South Africa B. Binder KTM Factory Racing 33 KTM 21

+1.704

1'32.827

0.234 176.147 307
22 Spain A. Fernández Yamaha MotoGP Team 47 Yamaha 22

+1.987

1'33.110

0.283 175.611 300
23 United Kingdom C. Crutchlow Honda LCR 35 Honda 22

+2.092

1'33.215

0.105 175.413 305
Volledige uitslag

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