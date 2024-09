MotoGP ervaart naschokken van clash Bagnaia en Márquez in Aragón

De strijd tussen Francesco Bagnaia en Álex Márquez om de laatste podiumplek in de Grand Prix van Aragón liep uit op tranen, want na contact gingen beide rijders in bocht 13 hard onderuit. Beide mochten ze van geluk spreken dat ze geen zware blessures opliepen bij de crash, maar dat weerhield ze er niet van om elkaar verbaal in de haren te vliegen omtrent de schuldvraag. Bagnaia verklaarde zondag op Motorland Aragón dat hij vermoedde dat het om een opzettelijke actie van Márquez ging, iets wat de Gresini-rijder zelf in de media en via een bericht op sociale media ontkende. Op de donderdag in Misano bood Bagnaia, die voor het tweede jaar op rij niet geheel fit aan zijn thuisrace begint, overigens zijn excuses aan voor zijn uitspraken.

Ook online werden de gemoederen behoorlijk beziggehouden door de clash van Bagnaia en Márquez. De video van het incident op de Instagram-pagina van de MotoGP heeft inmiddels bijna 320.000 likes en was het populairste clipje van het raceweekend. Tevens werd er veelvuldig op het bericht gereageerd, al draaide het ook in de comments uit op een strijd om de schuldvraag tussen degenen die aan de kant van Márquez stonden en degenen die Bagnaia steunden. De uitspraken van de Italiaan hebben de situatie daarbij geen goed gedaan. Zo heeft Márquez de excuses van Bagnaia dan wel geaccepteerd, maar tegelijkertijd stelde hij - afgaande op de reacties - dat "de schade aan mij, mijn team en mijn imago al berokkend zijn".

'Onderdeel van werk, maar niet fraai'

De manier waarop op het incident in Aragón werd gereageerd, staat volgens Pol Espargaró niet op zichzelf. "Er zijn veel hooligans die met de woorden van de rijders ten strijde trekken tegen anderen en dat is heel slecht", zegt de KTM-testrijder, die in Misano zijn derde wildcard van het seizoen inzet. Hij krijgt bijval van zijn oudere broer Aleix Espargaró, die constateert dat de sociale media het niet eenvoudiger maken voor de rijders. "Dit is de wereld waar we in leven. Gelukkig is het niet zoals in het voetbal, maar soms komt het in de buurt. Dit is het vervelendste ding voor de atleten. Je kunt tegenwoordig niet verdwijnen, je kunt je niet alleen concentreren op het racen en de sociale media vergeten. Je moet opgroeien en omgaan met sociale media, de druk, de critici. Het is onderdeel van ons werk, maar echt fraai is het niet."

Het staat in ieder geval vast dat de clash van Márquez en Bagnaia in Aragón voor de nodige aandacht heeft gezorgd voor de MotoGP, twee weken nadat de GP van Oostenrijk een van de minst sprankelende races van het seizoen werd. Toch wilde Márquez tijdens de persconferentie niet zeggen dat deze aandacht ook echt goed is voor de sport. "Het hangt ervan af hoe je het ziet", zei de Spanjaard, die inmiddels vooral vooruit wil kijken. "Zoals ik al heb gezegd, is de schade in mijn ogen al aangericht. Ik denk dat het voor de sport in zijn algemeenheid niet goed is, maar ik wil verder niet meer over dit hoofdstuk praten. Ik waardeer het dat hij zijn excuses heeft aangeboden voor zijn uitspraken, maar dat is het. We zijn hier en we moeten gefocust zijn op de baan, dat is waar we ons werk doen."