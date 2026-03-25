MotoGP nadert Concorde-akkoord na intensieve gesprekken

Na maanden van onderhandelingen en periodes van spanning zijn de betrokken partijen in het MotoGP-kampioenschap - de promotor en de fabrikanten - aanzienlijk dichter bij een akkoord gekomen dat het commerciële kader van de serie voor de komende vijf jaar moet vastleggen.

De gesprekken tussen Dorna Sports - onlangs omgedoopt tot MotoGP Sports Entertainment Group - en de fabrikantenvereniging (MSMA), samen met de teams, lopen inmiddels bijna een jaar. Het doel is een nieuwe overeenkomst sluiten voor de periode 2027-2031, waarin rechten en verplichtingen aan beide kanten worden vastgelegd, evenals de verdeling van inkomsten uit de commerciële rechten van het kampioenschap, met name televisie.

De deal wordt gezien als het MotoGP-equivalent van het Concorde Agreement in de Formule 1, dat de commerciële en reglementaire structuur van die klasse bepaalt.

Na een reeks individuele en gezamenlijke bijeenkomsten begrijpt Motorsport.com dat de standpunten de afgelopen dagen aanzienlijk dichter bij elkaar zijn gekomen. Daardoor groeit de kans op een doorbraak - mogelijk al dit weekend tijdens de Grand Prix in Austin.

Topbestuurders van Liberty Media, eigenaar van het kampioenschap, worden verwacht op het Circuit of the Americas, wat het tot een ideale locatie maakt om het akkoord definitief af te ronden.

"Op dit moment ben ik niet bevoegd om hierover te spreken, omdat er een woordvoerder is aangesteld," zei Massimo Rivola, CEO van Aprilia Racing en huidige voorzitter van de MSMA, tegen Motorsport.com tijdens een gesprek in Goiânia. Rivola doelde op Lin Jarvis, die door de fabrikanten is aangewezen als hun vertegenwoordiger en aanspreekpunt richting Dorna in deze onderhandelingen.

"Dat gezegd hebbende," voegde Rivola toe, "is Amerika een zeer geschikte plek om samen te komen, aangezien het de thuisbasis is van Liberty Media. Laten we afwachten of we na Austin nieuws hebben."

Tot nu toe is alleen de contractverlenging van Marco Bezzecchi bij Aprilia officieel bevestigd. Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

De gesprekken zijn complex gebleken, waarbij de financiële voorwaarden het grootste struikelblok vormen. MotoGP zet in op een vaste jaarlijkse vergoeding (een bedrag dat de afgelopen weken licht heeft geschommeld) terwijl teams juist streven naar een model gebaseerd op een percentage van de totale inkomsten, vergelijkbaar met de Formule 1, eveneens eigendom van Liberty Media.

Volgens Motorsport.com ligt het huidige aanbod van MotoGP rond de 9 miljoen euro per jaar per team, verdeeld over verschillende componenten. Teams geven echter de voorkeur aan het F1-model, omdat dit beter aansluit bij het groeipotentieel van het kampioenschap op het gebied van populariteit en commerciële waarde.

Naast de financiële discussie speelt nog een ander belangrijk punt: het bezitten van startplaatsen. In de huidige overeenkomst - die aan het einde van dit seizoen afloopt - zijn die in handen van Dorna. Teams willen dat veranderen, omdat eigen eigendom hun waarde vergroot in gesprekken met sponsors en potentiële investeerders.

Het conceptakkoord bevat ook bepalingen over verplichtingen van teams, met name op het gebied van promotionele en commerciële activiteiten. Naast de directe opluchting die het ondertekenen van een nieuw akkoord zou brengen, wordt verwacht dat het ook een reeks aankondigingen op gang brengt rond de rijdersmarkt van 2027 en samenwerkingen tussen teams en fabrikanten.

Tot nu toe is alleen de contractverlenging van Marco Bezzecchi bij Aprilia officieel bevestigd, wat allerminst toevallig is. Dit maakt deel uit van een bredere strategie binnen de MSMA om druk uit te oefenen op de promotor. Die druk is echter relatief. Achter de schermen zijn fabrikanten al ver gevorderd met hun projecten voor 2027, die gebaseerd zullen zijn op de nieuwe 850cc-prototyperegels.