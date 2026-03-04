Overslaan naar hoofdinhoud

MotoGP GP van Qatar

Zet MotoGP na WEC ook streep door Qatar? "Wordt een lastig verhaal"

Over een maand staat de MotoGP Grand Prix van Qatar op het programma. De sport beseft echter dat het lastig wordt om het evenement door te laten gaan met de huidige situatie in het Midden-Oosten.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Luca Marini, Honda HRC

Foto door: Honda Racing

Het conflict in het Midden-Oosten houdt ook de gemoederen in de auto- en motorsport behoorlijk bezig. Diverse grote kampioenschappen hebben in de komende maanden een bezoek aan een van de landen aldaar op de planning staan, waarvan er inmiddels één is geschrapt: de 1.812 kilometer van Qatar, de openingsrace van het World Endurance Championship die op 28 maart verreden zou worden, is uitgesteld.

Meer over het besluit van het WEC:

Over de Formule 1-races in Bahrein en Saudi-Arabië, die gepland staan voor respectievelijk 12 en 19 april, is op dit moment nog geen besluit genomen. Dat geldt ook voor de MotoGP Grand Prix van Qatar. De koningsklasse op twee wielen reist in principe op 12 april af naar het Losail International Circuit voor de vierde ronde van het huidige seizoen.

Met de huidige ontwikkelingen in de regio beseft promotor MotoGP Sports Entertainment Group echter dat het een lastig verhaal wordt om in Qatar te racen. "We hebben altijd een plan B. We moeten afwachten, dus ik kan nu nog niet zeggen wat we gaan doen. We zijn met Qatar in gesprek sinds de gebeurtenissen van zondag en we gaan een beslissing nemen", zegt CEO Carmelo Ezpeleta tijdens een evenement van Estrella Galicia in Madrid.

MotoGP SEG-baas Carmelo Ezpeleta beseft dat de GP van Qatar op 12 april een lastig verhaal wordt.

MotoGP SEG-baas Carmelo Ezpeleta beseft dat de GP van Qatar op 12 april een lastig verhaal wordt.

Foto door: Alexander Trienitz

"Het wordt lastig voor ons om op 12 april naar Qatar te gaan, maar ik kan nog niet zeggen dat we niet gaan", vervolgt Ezpeleta, die benadrukt dat het evenement niet verplaatst wordt naar een andere locatie. In plaats daarvan krijgt een nieuwe datum de voorkeur. "Past de race later nog op de kalender? We zijn erg goed in het opstellen van kalenders. We zullen binnenkort meer weten. We wachten totdat ze ons iets vertellen. Er is nog tijd."

Ook regerend MotoGP-wereldkampioen Marc Márquez liet zich zien bij het evenement van zijn sponsor Estrella Galicia. De kopman van Ducati's fabrieksteam beseft ook dat het laten doorgaan van de Qatarese Grand Prix in de huidige omstandigheden niet realistisch is. "Er is nog niets besproken, maar als dit soort dingen gebeuren in de wereld, dan komt het organiseren van een Grand Prix op de tweede plaats."

