MotoGP neemt na 2024 afscheid van hoofdsteward Spencer

Tweevoudig 500cc-kampioen Freddie Spencer is al sinds de introductie van de rol van hoofdsteward in 2019 actief. Hij werd destijds door de IRTA, de organisatie van MotoGP-teams, voorgedragen voor die positie. Woensdag is aangekondigd dat Spencer na vijf jaar terugtreedt uit het panel van stewards. Het is nog onduidelijk of hij een andere rol krijgt bij de FIM of Dorna. In zijn plaats zal voormalig motorcoureur Simon Crafar, de laatste jaren bekend als MotoGP-commentator voor de internationale tv-uitzendingen, de hoofdsteward worden.

"Het was een genoegen om de eerste voorzitter van het panel te zijn geweest en om te hebben gewerkt aan de fantastische mensen en procedures die we nu hebben", zegt Spencer. "Toen ik werd gevraagd om voorzitter te worden, heb ik dat geaccepteerd omdat ik wilde bijdragen aan de sport en ik ben trots op mijn ambtstermijn. Ik kijk uit naar een aantal spannende projecten in de toekomst en ik weet dat het team bij Simon in goede handen zal zijn."

Voor Crafar wordt het een nieuwe uitdaging. De 55-jarige Nieuw-Zeelander, in de jaren 90 actief in de Grands Prix en later de Superbikes, weet dat hem een zware taak te wachten staat als hoofdsteward. "Ik kijk er echt naar uit om deze nieuwe uitdaging aan te gaan", aldus Crafar. "Ik heb de beslissing om deze benoeming te accepteren niet licht opgevat, want het betekent dat ik een functie moet opgeven waar ik veel plezier aan heb beleefd, maar na zeven jaar in de MotoGP ben ik toe aan iets nieuws. Ik zal deze nieuwe functie benaderen met behulp van mijn ervaring op en naast de motor als rijder, technicus, coach en journalist, maar nog belangrijker is mijn liefde voor onze sport en mijn respect voor de deelnemers. Ik voel me vereerd dat deze verantwoordelijkheid aan mij is toevertrouwd en dat ik ben genomineerd voor deze functie."

Stevige kritiek

De wisseling van de wacht volgt na stevige kritiek aan het adres van Spencer naar aanleiding van enkele beslissingen die hij de afgelopen tijd heeft genomen. LCR-rijder Johann Zarco was het meest direct in zijn kritiek. Hij noemde de Amerikaan 'niet goed [genoeg] voor dit werk' na een incident met Aleix Espargaró in de Spaanse Grand Prix. Later kwam Zarco terug op zijn 'niet zo professionele' uitspraken. Spencer werd in zijn rol als hoofdsteward bijgestaan door twee andere stewards van het panel, die allebei voorgedragen zijn door FIM en goedkeuring hebben gekregen van het Permanent Bureau - FIM en Dorna.