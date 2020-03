MotoGP gaat mogelijk races achter gesloten deuren houden

Door een inreisbeperking van Italiaanse leden van de paddock moest men besluiten de MotoGP-klasse niet te laten rijden in Qatar. Ook de tweede ronde van het seizoen is reeds uit het schema gehaald, dit op advies van de overheid. Het is nu bevestigd dat Austin de eerste ronde gaat worden, de Thaise GP wordt later dit seizoen ingehaald. Het is echter allemaal afhankelijk van de wijze waarop COVID-19 zich in de komende weken en maanden gaat ontwikkelen.

Voorafgaand aan de Grand Prix van Qatar, waar alleen Moto2 en Moto3 gaan rijden, liet Ezpeleta weten alles te willen doen om races door te laten gaan. Het is zelfs mogelijk om races zonder publiek te verrijden. “Alles is mogelijk”, zei de baas van Dorna Sports. “Het belangrijkste voor ons is dat we een complete oplossing kunnen vinden. We werken hier samen met de FIM en IRTA aan, het is een complex proces en wij dragen ons steentje bij. Het belangrijkste is, nog belangrijker dan de economische argumenten, is dat we races kunnen houden en dat er medewerking is van de mensen van IRTA en van de Moto2- en Moto3-managers. Dan kunnen we zoveel mogelijk races houden. Ik kan op dit moment niet zeggen of ik optimistisch ben, maar het enige wat ik wel kan zeggen is dat we hard werken om de races door te laten gaan.”

Ezpeleta onthulde dat Dorna een poging had gedaan een gezamenlijke vlucht voor alle Italiaanse rijders en hun crews te organiseren. Deze had vanuit Frankrijk moeten vertrekken, maar door het inreisverbod was het niet mogelijk deze optie door te zetten. Waar er voor Thailand een andere datum is gevonden is dat voor Qatar niet gelukt. Dit heeft te maken met de renovatie van het circuit na afloop van de Grand Prix.

Dorna moet minimaal dertien races organiseren om aan een officieel wereldkampioenschap te komen.

Met medewerking van Lewis Duncan