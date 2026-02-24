MotoGP wil minimumsalaris voor rijders invoeren in 2027

De afgelopen jaren zijn de verschillen in de salarissen van MotoGP-rijders steeds groter geworden. Waar toppers als Marc Márquez en Fabio Quartararo al basissalarissen van meer dan 10 miljoen euro per jaar hebben gehad, zijn er ook rijders van wie de contracten meer in de buurt zitten van de lagere klassen. Sommigen verdienen nog geen 120.000 euro per jaar.

Dat verschil wordt in 2027 mogelijk een stuk kleiner. Uit informatie van Motorsport.com blijkt dat promotor MotoGP Sports Entertainment Group en de teams al enige tijd praten over een minimumsalaris voor de rijders. Het gaat om een salaris van 500.000 euro op jaarbasis. Dit geldt niet alleen voor de rijders die al langer op de MotoGP-grid staan, maar ook voor rijders die hun debuut maken in de koningsklasse.

Het minimumsalaris van 500.000 euro per jaar is een basissalaris dat de teams hoe dan ook moeten betalen aan hun rijders. In het voorstel behouden de teams wel de mogelijkheid om extra prestatieclausules toe te voegen aan het contract met hun rijder. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een bonus uitkeren aan hun rijder zodra ze een overwinning pakken of de wereldtitel veroveren.

Fabio Quartararo geldt als een van de grootverdieners in de MotoGP. Foto door: Icon Sportswire via Getty Images

Motorsport.com begrijpt dat het voorstel momenteel in de laatste fase voor definitieve goedkeuring zit. Deze clausule is al opgenomen in het conceptcontract voor de commerciële afspraken tussen MotoGP SEG en de teams. Over deze commerciële afspraken voor de periode 2027-2031 - en dus ook het minimumsalaris voor de rijders - wordt dinsdag in Buriram verder gesproken door de Motorcycle Sports Manufacturers Association (MSMA).

Nieuw zijn de gesprekken over een minimumsalaris in de MotoGP overigens niet. Eerder waren er al gesprekken onder de rijders over het opzetten van een verbond om hun eigen belangen te behartigen, wat vooral nuttig kan zijn als de belangen van de rijders botsen met die van de organisatoren van het kampioenschap.

Er werden toentertijd al bijeenkomsten gehouden, waarin voormalig rijder Sylvain Guintoli werd voorgesteld als mogelijke woordvoerder van de groep. Uiteindelijk werd het plan in de ijskast gezet, mede doordat er onzekerheid was waar het geld vandaan moest komen om de woordvoerder te kunnen betalen.