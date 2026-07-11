MotoGP mikt op Brazilië voor seizoenspresentatie 2027

MotoGP werkt eraan om de seizoenslancering van 2027 in Rio de Janeiro te houden, waar naar verwachting de nieuwe 850cc-motoren van het kampioenschap worden onthuld.

De Braziliaanse stad is een van de opties die worden overwogen door MotoGP Sports Entertainment Group (MotoGP SEG), de commerciële rechtenhouder van het wereldkampioenschap, als opvolger van Kuala Lumpur, dat de editie van 2026 van het evenement organiseerde.

Onder de verschillende onderzochte alternatieven kwam Miami aanvankelijk naar voren als de belangrijkste kandidaat, met name gezien de ambitie van de eigenaar van het kampioenschap om zijn aanwezigheid in de Verenigde Staten uit te breiden.

Motorsport.com heeft echter begrepen dat Rio de Janeiro de afgelopen dagen de favoriet is geworden om het evenement te organiseren dat de campagne van 2027 officieel zal aftrappen.

Hoewel de overeenkomsten met de lokale organisatoren nog moeten worden afgerond, verwachten meerdere MotoGP-teams al begin volgend jaar naar Brazilië af te reizen.

Het evenement zou de derde editie worden van MotoGP's gezamenlijke seizoenslancering, na de inaugurele ceremonie voorafgaand aan de campagne van 2025 in Bangkok en het evenement van dit jaar in Kuala Lumpur.

Singapore was oorspronkelijk de voorkeursbestemming voor 2026, maar logistieke hindernissen brachten de organisatoren ertoe het evenement in de Maleisische hoofdstad te houden, waar kort daarna de pre-season test van start ging.

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Vanuit commercieel oogpunt is Rio een logische keuze, zeker na de terugkeer van MotoGP naar Brazilië vorig jaar en de promotie van Diogo Moreira naar de koningsklasse.

Tegelijkertijd vormt het een aanzienlijke logistieke uitdaging voor teams in een van de drukste periodes van het jaar, wanneer de schema's weinig ruimte voor flexibiliteit laten.

Hoewel de exacte datum nog moet worden bepaald, heeft Motorsport.com begrepen dat het voorkeursplan van MotoGP SEG is om het evenement zo vroeg mogelijk te organiseren, vóór de eerste pre-season test op Sepang, die gepland staat voor de laatste week van januari.

Dat zou vereisen dat rijders hun wintervoorbereiding onderbreken om naar Zuid-Amerika te vliegen, voordat ze slechts enkele dagen later de lange reis terug over de wereld naar Maleisië maken.

In dat scenario zouden teams hun prototypes ruim van tevoren naar Brazilië moeten verschepen, gevolgd door de technici die nodig zijn om de motoren voor te bereiden en te onderhouden. Rijders en het senior management zouden als laatsten arriveren.

Een van de grootste complicaties zou zijn om de individuele seizoenslancering van elke fabrikant in een toch al overvolle kalender in te passen. Die afzonderlijke presentaties blijven zeer waardevol voor sponsors, omdat ze teams in staat stellen exclusieve media-aandacht te krijgen in plaats van de schijnwerpers met hun rivalen te delen.

De kalender zou even vol blijven, zelfs als de gezamenlijke lancering na de twee pre-season tests en vóór de openingsronde van het seizoen 2027 zou worden gehouden, die naar verwachting in het eerste weekend van maart plaatsvindt, waarschijnlijk in Thailand.