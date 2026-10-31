Kwalificatieverslag

MotoGP GP van Maleisië

MotoGP Maleisië: Alex Marquez pakt pole voor Marc Marquez; Jorge Martin valt uit

Kampioenschapsleider Marquez zet zijn Ducati in het midden van de eerste startrij, terwijl zijn naaste achtervolger Martin de rest van het weekend mist

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 31 okt 2026, 06:57

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Alex Marquez troefde zijn oudere broer Marc Marquez af en veroverde de pole position voor de Grand Prix van Maleisië, terwijl Ducati de kwalificatie op zaterdagochtend in Sepang domineerde.

Hoewel regerend MotoGP-kampioen Marc Marquez vrijdag de snelste coureur in Sepang was geweest, ging Alex Marquez van Gresini sneller toen het erom ging en versloeg hij hem in Q2 met slechts 0,070 seconde in de strijd om de eerste plaats.

Pedro Acosta completeerde de eerste startrij voor KTM, terwijl Ai Ogura als beste Aprilia-coureur vierde werd, voor Marco Bezzecchi.

Enkele minuten na de start van Q1 maakte Aprilia bekend dat titelkandidaat Jorge Martin zich vanwege een blessure heeft teruggetrokken uit het weekend, waarmee de kansen van Marc Marquez op een tiende wereldtitel toenamen.

Marquez had in de vrijdagtraining al de toon gezet, maar toen Q2 begon was het zijn jongere broer Alex die de eerste richttijd neerzette: hij klokte in de eerste vijf minuten 1.56,697 en ging daarmee naar de eerste plaats.

Marc Marquez wist tijdens zijn eerste run ook onder de grens van 1.57 te duiken, maar eindigde op meer dan drie tienden van de regerend winnaar van de Grand Prix van Maleisië.

Pedro Acosta kwam in de eerste helft van de sessie naar voren als de naaste belager van Ducati, terwijl Marco Bezzecchi en Ai Ogura op de twee overgebleven Aprilia-motoren vijfde en zevende stonden.

Toen de tweede runs begonnen, kwam de fabrikant uit Noale naar voren: Bezzecchi was 0,029 seconde sneller dan Alex Marquez, voordat Ogura met 1.56,617 nog sneller ging.

Ducati had echter nog meer snelheid achter de hand, waarbij Marc Marquez Ogura terugverwees naar de tweede plaats ondanks enkele wilde momenten op zijn fabrieks-GP26.

Uiteindelijk was het Alex Marquez die de kwalificatie als snelste afsloot. De 30-jarige liet in Sepang - waar hij vorig jaar won - met een tijd van 1.56,493 zijn gezag gelden.

Omdat er vooraan geen late wijzigingen meer kwamen in de volgorde, bezetten de gebroeders Marquez de eerste twee plaatsen op de grid, terwijl Acosta zijn sterke vorm van vrijdag doortrok en de derde plek pakte.

De late poging van Acosta verwees Aprilia naar de tweede startrij, met Ogura uiteindelijk als vierde voor Trackhouse, voor fabrieksrijder Bezzecchi.

Fabio di Giannantonio eindigde als zesde voor VR46, terwijl Enea Bastianini van Tech3 zevende werd nadat hij eerder op zaterdag de snelste was geweest in VT3.

De Honda-aanval werd aangevoerd door Johann Zarco op de achtste plaats. De Fransman kwam uit Q1 en verzekerde zich van een plek op de derde startrij.

Francesco Bagnaia stootte ook door vanuit Q1, maar sloeg uit woede het windscherm van zijn Ducati kapot nadat hij in de derde sector een halve seconde had verloren. Uiteindelijk kwalificeerde hij zich als negende, achter de een jaar oude GP25 van VR46-rijder Franco Morbidelli.

Joan Mir (Honda) en Maverick Vinales (Tech3) completeerden de top-twaalf.

Fabrieks-Honda-rijder Luca Marini liep een plek in Q2 mis met zeven honderdsten van een seconde en eindigde als dertiende op de grid, voor de door LCR ingezette RC213V van Honda-rookie Diogo Moreira.

Brad Binder kon zich niet bij de rest van de KTM-delegatie voegen in het tweede deel van de kwalificatie en eindigde als vijftiende, bijna acht tienden van de snelste tijd.

Het dramatische weekend van Yamaha in Sepang ging zaterdag verder, met de vier M1's onderaan de grid. De beste van het Yamaha-kwartet was Jack Miller van Pramac op de zestiende plaats, met fabrieksrijders Alex Rins en Fabio Quartararo achter hem op respectievelijk de zeventiende en achttiende plaats.

Augusto Fernandez, die de geblesseerde Toprak Razgatlioglu vervangt, was de langzaamste coureur in een uitgedund MotoGP-veld van 20 motoren, net achter de Gresini Ducati van Iker Lecuona.

Q2

Alle statistieken

Pos Rijder # Motor Ronden Tijd Interval Km/u Topsnelheid 1 Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 6

1'56.493

171.296 2 M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 6

+0.070

1'56.563

0.070 171.193 3 P. Acosta KTM Factory Racing 37 KTM 6

+0.084

1'56.577

0.014 171.172 4 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 6

+0.124

1'56.617

0.040 171.113 5 M. Bezzecchi Aprilia Racing 72 Aprilia 7

+0.175

1'56.668

0.051 171.039 6 F. Di Giannantonio VR46 Racing Team 49 Ducati 7

+0.349

1'56.842

0.174 170.784 7 E. Bastianini KTM Tech3 23 KTM 6

+0.477

1'56.970

0.128 170.597 8 J. Zarco Honda LCR 5 Honda 4

+0.523

1'57.016

0.046 170.530 9 F. Morbidelli VR46 Racing Team 21 Ducati 7

+0.775

1'57.268

0.252 170.164 10 F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 4

+0.794

1'57.287

0.019 170.136 11 J. Mir Honda HRC 36 Honda 7

+0.850

1'57.343

0.056 170.055 12 M. Viñales KTM Tech3 12 KTM 7

+1.244

1'57.737

0.394 169.486 Volledige uitslag

Q1 results

Alle statistieken

Pos Rijder # Motor Ronden Tijd Interval Km/u Topsnelheid 1 J. Zarco Honda LCR 5 Honda 6

1'57.341

170.058 2 F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 6

+0.211

1'57.552

0.211 169.752 3 L. Marini Honda HRC 10 Honda 7

+0.282

1'57.623

0.071 169.650 4 D. Moreira Honda LCR 11 Honda 5

+0.392

1'57.733

0.110 169.491 5 B. Binder KTM Factory Racing 33 KTM 6

+0.786

1'58.127

0.394 168.926 6 J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 6

+0.807

1'58.148

0.021 168.896 7 Á. Rins Yamaha MotoGP Team 42 Yamaha 6

+0.814

1'58.155

0.007 168.886 8 F. Quartararo Yamaha MotoGP Team 20 Yamaha 7

+0.878

1'58.219

0.064 168.795 9 I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 7

+1.115

1'58.456

0.237 168.457 10 A. Fernández Pramac Racing 47 Yamaha 6

+1.514

1'58.855

0.399 167.891 11 J. Martín Aprilia Racing 89 Aprilia 0

Volledige uitslag

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