MotoGP Maleisië 2023: Hoe laat, MotoGP op tv, Ziggo Sport en meer

Tijdens het vorige raceweekend in Thailand zegevierde Jorge Martin twee keer, waardoor hij zijn achterstand op Francesco Bagnaia verkleinde van 27 tot 13 punten. De Spanjaard revancheerde zich daarmee voor zijn crash in Indonesië en de verkeerde bandenkeuze in Australië, waardoor hij kostbare punten verloor ten opzichte van de Ducati-rijder. In Maleisië gaan ze bij aanvang van de triple-header ter afsluiting van het MotoGP-seizoen 2023 opnieuw de strijd met elkaar aan. Loopt Bagnaia weer wat uit, of slaagt Martin er opnieuw in om wat van zijn achterstand af te schaven?

Hoe laat is de MotoGP op tv: GP van Maleisië

Datum: zondag 12 november 2023

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport Select (kanaal 401 voor Ziggo-klanten, 233 voor KPN-klanten en 160 voor Odido-abonnees)

Start uitzending: 07.10 uur

Start race: 08.00 uur

De MotoGP Grand Prix van Maleisië wordt verreden op zondag 12 november 2023. Om 15.00 uur lokale tijd gaat de race op Sepang International Circuit van start, door het tijdsverschil is het dan 8.00 uur in Nederland. Ziggo Sport begint om 7.10 uur echter al met uitzenden met een voorbeschouwing op de race. Vanaf 7.55 uur nemen Frank Weeink en Barry Veneman het commentaar bij de live-actie voor hun rekening.

De MotoGP-race in Sepang is voor Ziggo-klanten live en gratis te volgen via het openbare kanaal 14. Als je aangesloten bent bij een andere provider, heb je een abonnement op zenderpakket Ziggo Sport Totaal nodig. Voor zes extra sportzenders betaal je 14,95 euro per maand. De MotoGP-actie is dan te volgen via het kanaal Ziggo Sport Select.

MotoGP tijden: Grand Prix van Maleisië 2023

Sessie Datum Lokale tijd Nederlandse tijd Eerste vrije training Vrijdag 10 november 10.45u - 11.30u 03.45u - 04.30u Training Vrijdag 10 november 15.00u - 16.20u 08.00u - 09.00u Tweede vrije training Zaterdag 11 november 10.10u - 10.40u 03.10u - 03.40u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 11 november 10.50u - 11.05u 03.50u - 04.05u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 11 november 11.15u - 11.30u 04.15u - 04.30u Sprint Zaterdag 11 november 15.00u 08.00u Warm-up Zondag 12 november 10.40u - 10.50u 03.40u - 03.50u Race Zondag 12 november 15.00u 08.00u

Wat kost Ziggo Sport?

De uitzendrechten van de MotoGP, Moto2 en Moto3 zijn in Nederland in handen van Ziggo Sport. Alle sessies van de drie klassen zijn daardoor live te volgen. Klanten van Ziggo kunnen dat vaak gratis doen via het openbare kanaal 14. Als je bij een andere provider bent aangesloten, heb je een abonnement op zenderpakket Ziggo Sport Totaal nodig. Dit bestaat uit zes sportzenders en kost 14,95 euro per maand, waardoor je naast motorsport ook van autosport, voetbal, golf, tennis, padel en atletiek kan genieten. De meeste sessies worden uitgezonden op hoofdkanaal Ziggo Sport Select, al wordt soms uitgeweken naar Ziggo Sport Racing wegens het aanbod van andere sporten.

MotoGP kijken via de Videopass

Het alternatief om de MotoGP in Nederland te volgen is de eigen streamingdienst van het kampioenschap: de MotoGP Videopass. Alle sessies van de MotoGP, Moto2 en Moto3 zijn live en on demand te volgen, evenals achtergronden, persconferenties, documentaires en historische races. Nederlands commentaar is niet beschikbaar, want de voor- en nabeschouwingen en het commentaar worden verzorgd door internationale experts. De MotoGP Videopass kost 139,99 euro per jaar, voor 148,99 euro per jaar krijg je daar ook livetiming bij.

Moto2 live: GP van Maleisië

Datum: zondag 12 november 2023

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport Select (kanaal 401 voor Ziggo-klanten, 233 voor KPN-klanten en 160 voor Odido-abonnees)

Start uitzending: 05.50 uur

Start race: 06.15 uur

Ook de Moto2-race in Maleisië wordt verreden op zondag 12 november 2023. De race met Nederlanders Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh begint om 13.15 uur lokale tijd, in Nederland is het dan 6.15 uur. Om 5.50 uur begint Ziggo Sport al met de uitzending rond de Moto2-race met een korte voorbeschouwing, waarna Iwan van der Valk en Nigel Walraven de beelden van commentaar voorzien. Ziggo-klanten kunnen de race live en gratis volgen via het openbare kanaal 14. Wie bij een andere provider zit, kan terecht bij Ziggo Sport Select. Daar is wel een abonnement op Ziggo Sport Totaal voor nodig.

Moto3 live: GP van Maleisië

Datum: zondag 12 november 2023

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport Select (kanaal 401 voor Ziggo-klanten, 233 voor KPN-klanten en 160 voor Odido-abonnees)

Start uitzending: 04.45 uur

Start race: 05.00 uur

De race-actie in Sepang wordt zondag 12 november 2023 afgetrapt met de Moto3-race. De wedstrijd van de Nederlander Collin Veijer begint al om 5.00 uur Nederlandse tijd, in Maleisië is het dan 12.00 uur. De uitzending van Ziggo Sport begint om 4.45 uur met een korte voorbeschouwing, vervolgens nemen Iwan van der Valk en Nigel Walraven het commentaar voor hun rekening. De Moto3-race in Maleisië is voor Ziggo-klanten live en gratis te volgen via het openbare kanaal 14. Voor klanten van andere providers wordt de race uitgezonden op Ziggo Sport Select, dat onderdeel is van zenderpakket Ziggo Sport Totaal.