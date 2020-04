Officieel: MotoGP bevriest ontwikkeling motoren

De eerste acht MotoGP-races van het seizoen zijn inmiddels uitgesteld of geschrapt en ook het al dan niet doorgaan van de Duitse Grand Prix – momenteel de seizoensopener – staat op de tocht. Om MotoGP-teams door deze moeilijke periode zonder inkomsten te helpen heeft organisator Dorna een steunfonds opgericht met een waarde van meer dan 9 miljoen euro. Dit pakket is bedoeld voor de onafhankelijke teams in MotoGP (met ook fabrieksformaties KTM en Aprilia) als ook de teams in Moto2 en Moto3. Het verbond van MotoGP-fabrikanten (MSMA) heeft de afgelopen weken ook overleg gevoerd over maatregelen. Het bevriezen van de huidige motoren is een van die zaken, de maatregel is unaniem goedgekeurd door de leden.

Dit voorstel is nu ook goedgekeurd door de Grand Prix Commission (GPC). Verdere ontwikkeling van het materiaal dit seizoen is verboden en alle fabrikanten beginnen in 2021 met het materiaal dat ze voor dit seizoen ter homologatie beschikbaar gesteld hebben. Zodra het seizoen 2021 begonnen is, zullen de normale regels weer van kracht zijn voor de concessieteams (Aprilia) en niet-concessieteams (Honda, Suzuki, Yamaha, Ducati en ook KTM). Het is voor het eerst dat KTM niet meer onder het concessiesysteem valt en betekent dat men geen nieuw motorblok meer mag introduceren, ook mag de Oostenrijkse formatie net als de andere teams maar een aerodynamische update doen.

De GPC heeft eveneens besloten dat het gebruik van holeshot-devices en apparaten waarmee de hoogte van een machine versteld kan worden, vanaf heden verboden zijn.

Tijdens de MSMA-meetings heeft Ducati voorgesteld om het aantal motoren per rijder terug te schroeven van twee naar een om de kosten nog verder te drukken. Motorsport.com heeft vernomen dat de andere fabrikanten tegen dit voorstel waren.

Ook over de andere twee Grand Prix-klassen heeft de Grand Prix Commission beslissingen genomen. De ontwikkeling van Moto2- en Moto3-fietsen wordt tot het eind van 2021 stilgelegd. Teams in Moto2 mogen de aerodynamische configuraties van 2020 en 2019 nog gebruiken, ook mag iedere fabrikant een gewenst frame of achterbrug voor homologatie beschikbaar stellen. Per team kunnen niet meer dan twee frames gehomologeerd worden.

Met medewerking van Lewis Duncan