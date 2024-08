Op dit circuit rijdt de MotoGP zijn eerste race van 2025

De MotoGP heeft dit seizoen nog negen races te gaan, maar de blik van de organisatie verschuift voorzichtig naar 2025. Langzaam maar zeker valt de kalender in elkaar en de locatie van de seizoensopener is nu ook bekend. Het circuit van Buriram in Thailand organiseert volgend jaar het eerst Grand Prix-weekend. Op de voorlopige kalender staat de race op 2 maart gepland.

De keuze is opvallend te noemen, want de Thaise GP staat dit jaar laat in het seizoen op het programma. Op 27 oktober rijden de Moto3, Moto2 en de MotoGP de race in het oosten van Thailand. Dit jaar werd het seizoen nog geopend op Lusail International Circuit in Qatar, komend seizoen zal die race op een ander moment in het jaar afgewerkt worden. Wanneer dat is en wanneer de andere GP's verreden worden wordt op een later moment bekend.

Voor Buriram kwam er direct ook ander nieuws bij, want de MotoGP-organisatie heeft het circuit ook aangewezen als seizoensopener voor 2026. De datum van die race is nog niet bekend. Het is lang geleden dat een circuit twee jaar achter elkaar de gastheer van de eerste GP is. De laatste keer was dat in 2018 en 2019 in Qatar.

Historie Buriram

Het circuit van Thailand staat sinds 2018 op de kalender en is sindsdien vier keer verreden. Alleen in 2020 en 2021 reisde het MotoGP-circus vanwege covid niet naar Buriram af. De enige coureur die twee keer de race won, is Marc Márquez. De eerste twee edities schreef hij op zijn naam. Nadat de race in 2022 weer terugkeerde op de agenda won Miguel Oliveira de race, vorig jaar was Jorge Martín de beste. Ook Fabio di Giannantonio, Francesco Bagnaia en Luca Marini wisten een keer als eerste te finishen op het parcours, maar zij deden dat in de Moto3 of de Moto2.