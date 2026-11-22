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20 nov 2026 tot 22 nov 2026

| Algarve International Circuit, PT

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MotoGP GP van Portugal: Liveverslag en updates vanuit Portimão

Liveverslaggeving van minuut tot minuut van de Grand Prix van Portugal, nu de MotoGP neerstrijkt op het Algarve International Circuit in Portimão

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07:40

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Wat moet Marc Márquez precies doen om over een uurtje het kampioenschap veilig te hebben gesteld? Met twee uitdagers zou je verwachten dat de berekening ingewikkeld is, maar het komt neer op iets vrij simpels:

https://www.motorsport.com/motogp/news/how-marc-marquez-can-clinch-the-world-title-in-sundays-portuguese-grand-prix/10876601/

07:36

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De kansen zijn zwaar in het nadeel van het Aprilia-duo Jorge Martín en Marco Bezzecchi, althans wat de titel betreft. Ze staan respectievelijk 55 en 62 punten achter op de Spanjaard, dus de Ducati-rijder heeft vandaag niets spectaculairs nodig om het af te maken. Maar zoals de Moto2-race net heeft laten zien, lijkt dit een weekend met gevoel voor drama. De sprint van gisteren was daar opnieuw een goed voorbeeld van - als je hebt gemist dat Marc misgreep (naar de titel), zo ontvouwde het drama zich.

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07:31

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De Moto2-race was een sensationele aangelegenheid: die titelstrijd wordt komend weekend in Valencia pas op het allerlaatste moment beslist. De vraag is nu of MotoGP hetzelfde gaat doen... leider Marc Márquez hoopt van niet!

07:29

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Hallo! Fijn dat je erbij bent voor het liveverslag van de Grand Prix van Portugal vanmiddag. Dit is Richard Asher, klaar voor een spannende middag in Portimao.

Door: Richard Asher

Gepubliceerd: 22 nov 2026, 12:40

Ronde:

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