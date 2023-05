MotoGP Le Mans 2023: Hoe laat, MotoGP op tv, Ziggo Sport en meer

Met regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia stevig aan de leiding in het wereldkampioenschap is het MotoGP-circus naar het Franse Le Mans afgereisd. Op de Bugatti-omloop van het iconische circuit vindt dit weekend de vijfde ronde van het seizoen 2023 plaats. Marc Marquez heeft na een lange afwezigheid groen licht gekregen van de artsen om weer aan de start te verschijnen. Kan de Spanjaard zich mengen in de strijd om de hoofdprijzen? Er komt in elk geval een andere winnaar dan vorig jaar. Toen kwam Enea Bastianini als eerste over de meet. De Italiaan herstelt nog altijd van zijn schouderblessure en zal ook in Frankrijk niet in actie komen.

Hoe laat is de MotoGP op tv: Grand Prix van Frankrijk

Datum: zondag 14 mei 2023

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport Select (401 voor Ziggo-klanten, kanaal 233 voor KPN-klanten)

Start uitzending: 13.10 uur

Start race: 14.00 uur

De MotoGP Grand Prix van Frankrijk op het Bugatti Circuit in Le Mans vindt plaats op zondag 14 mei 2023. De wedstrijd is live te zien bij Ziggo via het openbare kanaal 14. De voorbeschouwing op de race begint om 13.10 uur. Om 13.55 uur wordt overgeschakeld naar de livebeelden vanaf het circuit voor het verslag van de wedstrijd. Het commentaar wordt verzorgd door Frank Weeink en Barry Veneman.

De MotoGP is alleen te zien bij Ziggo. Wie bij een andere provider zit, kan het Ziggo Sport Totaal-pakket aanschaffen. Dit kost 14,95 euro per maand en geeft toegang tot zes extra sportzenders. Op de Select-zender kan je de MotoGP-actie op Le Mans volgen. Ook de Moto3- en Moto2-race zijn hier live te zien.

MotoGP tijden: Tijdschema Grand Prix van Frankrijk

Sessie Datum Tijden Eerste vrije training Vrijdag 12 mei 10.45u - 11.30u Tweede vrije training Vrijdag 12 mei 15.00u - 16.00u Derde vrije training Zaterdag 13 mei 10.10u - 10.40u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 13 mei 10.50u - 11.05u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 13 mei 11.15u - 11.30u Sprintrace Zaterdag 13 mei 15.00u Warm-up Zondag 14 mei 09.45u - 09.55u Grand Prix van Frankrijk Zondag 14 mei 14.00u

Wat kost Ziggo Sport?

Wie MotoGP met Nederlands commentaar wil kijken, kan terecht bij Ziggo. Abonnees van de kabelaar kijken de actie live via het gratis kanaal 14. Alle races van het Grand Prix-weekend op Le Mans worden op deze openbare zender uitgezonden. Wie geen klant is bij Ziggo, kan het Ziggo Sport Totaal-pakket aanschaffen. Dit kost 14,95 euro per maand. Hiermee krijg je toegang tot zes sportzenders en kijk je live naar voetbal, golf en ook de Moto3, Moto2 en MotoGP.

MotoGP kijken met de Videopass

Het alternatief voor Ziggo is de MotoGP Videopass, de officiële streamingdienst van de sport. Hier kan je live en on demand alle actie van de Moto3, Moto2 en MotoGP volgen: trainingen, kwalificaties, sprintraces en Grands Prix. Daarnaast zijn er extra documentaires, historische races en achtergronden te zien. Een MotoGP Videopass-abonnement kost 139,99 euro per jaar. Met livetiming erbij om de sessies nog beter te kunnen volgen, wordt het 148,99 euro op jaarbasis.

Rond de kwalificatie, sprintrace en race wordt een voor- en nabeschouwing uitgezonden. Internationale experts bespreken de voornaamste zaken uit de paddock en spreken met de hoofdrolspelers. Er is geen Nederlands commentaar beschikbaar bij de actie.

Moto2 live: Grand Prix van Frankrijk

Datum: zondag 14 mei 2023

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport Select (401 voor Ziggo-klanten, kanaal 233 voor KPN-klanten)

Start uitzending: 11.50 uur

Start race: 12.15 uur

De Moto2-race op het Bugatti Circuit in Le Mans wordt verreden op zondag 14 mei 2023. De wedstrijd met de Nederlanders Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh is live te zien via kanaal 14 van Ziggo. De race is gratis te zien voor klanten van de kabelaar. Ben je geen klant? Dan kan je met het Ziggo Sport Totaal-pakket alsnog de actie bekijken. Dit kost 14,95 euro per maand en geeft toegang tot zes extra sportzenders. De actie in Frankrijk is te volgen via het Select-kanaal. De voorbeschouwing op de Moto2-race begint om 11.50 uur. De race gaat om 12.15 uur van start. Het commentaar bij de beelden wordt verzorgd door Iwan van der Valk en Nigel Walraven.

Moto3 live: Grand Prix van Frankrijk

Datum: zondag 14 mei 2023

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport Select (401 voor Ziggo-klanten, kanaal 233 voor KPN-klanten)

Start uitzending: 10.45 uur

Start race: 11.00 uur

De Moto3-race in Frankrijk begint om 11.00 uur. Ziggo zendt de actie met de Nederlander Collin Veijer live uit via het openbare net 14. De wedstrijd wordt voorafgegaan door een korte voorbeschouwing vanaf 10.45 uur. Het commentaar komt van Iwan van der Valk en Nigel Walraven. Wie geen abonnement heeft bij Ziggo, kan het speciale Ziggo Sport Totaal-pakket aanschaffen. Dit kost 14,95 euro per maand en geeft toegang tot zes extra sportzenders. Op de Select-zender is de actie van de Grand Prix van Frankrijk volledig live te volgen.