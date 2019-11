Quartararo pakt pole voor Grand Prix van Valencia

Een mooi zonnetje, volgepakte tribunes en 22 gretige rijders aan het vertrek. Alle ingrediënten waren aanwezig voor een geslaagde laatste kwalificatie van het seizoen en dat werd het ook.

Kwalificatie 1

In het eerste deel van de kwalificatie kwamen twaalf van de dertien coureurs in actie, enkel Francesco Bagnaia moest verstek laten gaan na zijn crash in de derde vrije training. Alex Rins maakte de verwachting andermaal waar. De kwalificatie blijft een zwak punt van de Suzuki, maar de Spanjaard wist het vege lijf te redden door de snelste tijd te noteren in Q1. Hij kwam tot een 1.30.538 en was daarmee nipt sneller dan Pol Espargaro.

Espargaro had in zijn snelste ronde nog harder kunnen gaan toen hij in bocht 13 bijna van zijn machine gelanceerd werd. De KTM-kopman bleef zitten en pushte tot het eind van de ronde, hij kwam met een 1.30.543 aan de finish en pakte zodoende de tweede plaats. Hij eindigde net voor oud-teamgenoot Johann Zarco, die werd derde. Michele Pirro kwam tot de vierde plaats met Aleix Espargaro op P5.

Jorge Lorenzo eindigde als zesde op zeven tienden van Rins. De drievoudig wereldkampioen begint zijn laatste race zondag daarom vanaf de zestiende startpositie. Mika Kallio eindigde op P7 voor Tito Rabat en MotoGP-debutant Iker Lecuona. De 19-jarige Spanjaard eindigde op slechts 1.1 seconde van Rins.

Andrea Iannone, Karel Abraham en Hafizh Syahrin waren de hekkensluiters in Q1.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Valencia - Kwalificatie 1

Kwalificatie 2

Nadat Espargaro en Rins zich bij de tien geplaatste rijders voor Q2 voegden, kon de laatste kwalificatiesessie van het seizoen echt beginnen onder aardige omstandigheden (17 graden Celsius buitentemperatuur, 23 graden Celsius baantemperatuur).

Vijfvoudig MotoGP-polesitter Fabio Quartararo begon uitermate sterk aan de laatste kwalificatiesessie van zijn rookiejaar. Waar de andere coureurs tot 1.30-midden kwamen, reed Quartararo direct een 1.30.235 en had hij meer dan een tiende voorsprong op Maverick Viñales en Marc Marquez.

Jack Miller opende het bal in de tweede en beslissende run met een toptijd. De Australiër reed een drietal snelle sectoren en ging met een 1.30.086 naar de snelste tijd. Dat was van korte duur, Quartararo reageerde direct en klokte een 1.30.007. Marquez beet zich in zijn volgende ronde stuk op die tijd, al was het heel erg close. De wereldkampioen kwam tot op drie duizendsten van een seconde van Quartararo en kwam op tijd aan de finish om nog een snelle ronde te beginnen.

Wederom slaagde Quartararo erin te reageren, hij deed het in dezelfde ronde door de eerste 1.29’er van het weekend te rijden. De Fransman klokte een 1.29.978 en versloeg Marquez. De wereldkampioen begon met een snelste eerste sector aan zijn laatste ronde, maar in de tweede sector ging het mis. Hij verloor daar ruim twee seconden en daarmee was zijn kans verkeken. Ondanks dat kwam niemand meer aan de tweede plaats, die dus wel voor Marquez was.

Jack Miller kwam tot de eerste rij en eindigde als derde, hij was een tiende langzamer dan Quartararo. Viñales eindigde op de vierde plaats, Franco Morbidelli werd vijfde voor Andrea Dovizioso. Joan Mir versloeg teamgenoot Alex Rins opnieuw, zij werden zevende en achtste. Cal Crutchlow eindigde op de negende plaats voor Danilo Petrucci.

KTM-coureur Pol Espargaro begon met een aardige ronde aan de kwalificatie, maar hij kon zich niet meer verbeteren en eindigde op de elfde plaats. Ook Valentino Rossi slaagde er niet in zijn tijd uit de allereerste vliegende ronde te verbeteren, Rossi’s snelste tijd was een 1.30.954.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Valencia - Kwalificatie 2

Vrije training 4

Maverick Viñales noteerde de snelste tijd in de vierde vrije training, die voorafgaand aan de kwalificatie verreden werd. De Spanjaard noteerde zijn snelste tijd in de slotfase van de sessie, even daarvoor ging het mis voor landgenoot Marc Marquez. De wereldkampioen kwam ten val in bocht 4 nadat hij een groot deel van de sessie doorbracht op de eerste plaats.

Marquez verloor de voorkant en kwam in de grindbak terecht, hij kon echter snel terugkeren in de pits en verscheen in de slotminuten zelfs nog even op de baan. Marquez’ snelste tijd was een kwart van een seconde langzamer dan Viñales, de Yamaha-rijder kwam tot een 1.30.484. Fabio Quartararo, de snelste in de eerste drie trainingen van het weekend, eindigde op de derde plaats voor Jack Miller en Alex Rins.

De Suzuki-man was ruim een halve seconde sneller, maar eindigde wel nipt voor teamgenoot Joan Mir. Andrea Dovizioso eindigde op de zevende plaats voor Franco Morbidelli en Cal Crutchlow. Danilo Petrucci maakte de top-tien compleet. Valentino Rossi werd elfde voor Johann Zarco, Jorge Lorenzo sloot zijn laatste vrije training af op de achttiende plaats.

Naast een crash voor Marc Marquez ging ook Aleix Espargaro onderuit. Voor de Aprilia-piloot was het al de derde buiteling van de dag.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Valencia - Vrije training 4