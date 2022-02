Eurosport had de afgelopen jaren de rechten voor het uitzenden van alle MotoGP-races, maar dat verandert met ingang van 2022. Ziggo Sport is de rechten voor de Formule 1 kwijtgeraakt en maakt de overstap naar de tweewielers. Met de MotoGP heeft Ziggo een van de spectaculairste vormen van motorsport aan het portfolio toegevoegd.

Wat kost de MotoGP bij Ziggo Sport?

Klanten van VodafoneZiggo hebben het hoofdkanaal Ziggo Sport Select automatisch in hun televisiepakket zitten. Zij hoeven daarvoor geen extra abonnement aan te schaffen. Het is echter niet duidelijk of alle races daadwerkelijk op dit kanaal uitgezonden worden. Naast het Select-kanaal heeft Ziggo Sport ook enkele themakanalen voor voetbal, tennis, golf en andere sporten. Ook is er een speciaal Racing-kanaal, waar ook andere vormen van auto- en motorsport te zien zijn. Een abonnement op Ziggo Sport Totaal kost 14,99 euro per maand, wat neerkomt op een bedrag van bijna 180 euro per jaar. In combinatie met een telefoonabonnement bij Vodafone is een Ziggo Sport-deal vaak goedkoper. Kijk daarvoor naar de voorwaarden op de website van VodafoneZiggo.

Wie doet commentaar bij de MotoGP-races op Ziggo Sport?

Het is nog niet bevestigd wie in 2022 de MotoGP-races bij Ziggo Sport van commentaar gaat voorzien. Wel is duidelijk dat Frank Weeink, die tot voor kort verslag deed voor Eurosport, gesprekken voert met de sportzender. Weeink was namens Ziggo Sport aanwezig bij de wintertest in Indonesië en liet via Twitter weten dat “de neuzen nog niet dezelfde kant op staan". Hij verwacht dat er binnenkort meer nieuws naar buiten komt. Het is ook nog niet duidelijk wie de rol van analist zal spelen, laat staan de invulling van de voor- en nabeschouwingen.

Wat zie ik naast de MotoGP nog meer bij Ziggo Sport?

Ziggo Sport heeft een zeer uitgebreid pakket aan verschillende sporten in het portfolio. Naast de MotoGP is ook de Formule E, IndyCar, NASCAR en DTM live te zien bij de zender. Ook wat betreft de andere sporten zit Ziggo Sport goed met Premier League-voetbal, de Spaanse competitie La Liga, maar ook de Champions League en de Belgische competitie.

Alternatieven om MotoGP te kijken in 2022

Wie zich niet wil wagen aan een abonnement op Ziggo Sport, kan in 2022 ook een abonnement nemen op de MotoGP Videopass. Dit is de streamingdienst van promotor Dorna Sports waar elke sessie van de MotoGP, Moto2, Moto3 en MotoE live uitgezonden wordt. Het is ook mogelijk om oude races en sessies terug te kijken. Ook geeft de MotoGP Videopass toegang tot de persconferenties die gedurende het weekend gehouden worden. Bij de MotoGP Videopass is geen Nederlands commentaar voorzien, maar krijgen klanten Engels commentaar van de world feed. Een abonnement op MotoGP Videopass kost dit jaar 139,99 euro.

Waar kijk ik de samenvattingen van MotoGP-races?

Het is nog niet officieel bevestigd, maar het is aannemelijk dat de samenvattingen van de MotoGP-races in 2022 te zien zijn op het YouTube-kanaal van Ziggo Sport. Ook heeft de NOS nog altijd een sublicentie waardoor de grootste landelijke nieuwsorganisatie ook beelden mag vertonen. Dit gebeurt vaak in het sportjournaal dat op zondagavond uitgezonden worden. De NOS heeft daarnaast ook de rechten om de TT van Assen live uit te zenden. Ook op het YouTube-kanaal van de MotoGP worden samenvattingen geplaatst.