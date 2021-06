In de eerste acht races van dit seizoen scoorde de regerend wereldkampioen slechts twee podiumplekken in Portugal en Italië. Hij staat daarmee op 46 punten achterstand in het kampioenschap. De kwalificatie blijft een zwak punt voor Suzuki, Mir begon afgelopen weekend vanaf de zeventiende startplaats aan de race. Dat moet beter wil de coureur van Mallorca aan het eind van dit jaar weer in aanmerking komen voor de wereldtitel. “Het is duidelijk dat de andere [teams] op dit moment beter dan ons zijn, in Barcelona maakten we een fout met de banden en hier hebben we gezien dat we onszelf moeten verbeteren”, verklaarde Mir na de Duitse Grand Prix. “We staan er niet slecht voor, maar we moeten heel constant zijn in de tweede helft van het seizoen. Net als vorig jaar moeten we eigenlijk elke race op het podium staan om kans te maken. Ik weet zeker dat ikzelf beter ben dan vorig jaar, ik heb nu meer ervaring. Als we de motor nog iets kunnen verbeteren, dan doen we zeker mee.”

Mir heeft recent zijn onvrede uitgesproken over het gebrek aan ontwikkeling bij Suzuki. Op dit moment hebben de Japanners als enige MotoGP-fabrikant geen beschikking over een systeem om de rijhoogte van de machine tijdens het rijden aan te passen. Volgens Mir geeft Suzuki daarmee ‘gratis tijd’ weg. Hij hoopt dat Suzuki direct na de zomerstop met een oplossing komt. “Suzuki weet dat we als enige geen holeshotapparaat hebben, daarmee geven we gratis tijd weg”, aldus Mir. “We moeten wat betreft de ontwikkeling zeker nog een slag slaan om de anderen bij te houden. De Japanners op de fabriek zijn daar ook mee bezig, ze zijn gemotiveerd om weer voor de titel te vechten. We hebben nu een paar moeilijke races achter de rug, maar nu komen er weer circuits die beter voor ons zijn. We moeten analyseren waarom de motor op bepaalde circuits niet aan de verwachtingen voldoet.”