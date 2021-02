MotoGP-kampioen Mir maakt startnummer voor 2021 bekend

Mir heeft ervoor gekozen om in 2021 gewoon uit te komen met #36, ondanks de felle discussie die daarover gevoerd werd. Bij Suzuki gaf men destijds aan dat #1 wel tot de verbeelding zou spreken, maar de wereldkampioen verklaarde dat hij rustig over zijn keuze na wilde denken en zijn keuze in aanloop naar het nieuwe seizoen bekend zou maken. In feite heeft de man van Mallorca daarmee iedereen voor de gek gehouden. Met zijn ‘speciale bekendmaking’ wekte hij de suggestie dat er wel degelijk iets zou veranderen.

"Ik werd wakker en ik wist wat het zou worden", sprak Mir in een video van Suzuki. "Het nummer blijft hetzelfde, 36, ik blijf loyaal aan het startnummer. Het was mooi geweest om met nummer #1 te rijden, een unieke ervaring en een droom. Maar ik geloof dat #36 het nummer is waar ik altijd hard voor gewerkt heb en dat nummer heeft me gebracht waar ik nu sta na het winnen van twee wereldtitels. Ik ben er nog niet klaar mee, ik wil hard werken en nog meer mooie dingen bereiken. Ik hoop in de toekomst meer kansen te krijgen om te beslissen over mijn startnummer voor het volgende seizoen, nu heb ik de kans gehad en blijft het #36.”

Mir pakte vorig jaar de eerste MotoGP-wereldtitel in twintig jaar voor Suzuki. Hij deed dat vooral door constant te presteren. Pas in de eindfase van het seizoen pakte Mir, destijds bezig aan zijn tweede MotoGP-seizoen, een eerste overwinning. Verder stond hij nog zes keer op het podium. Hoewel Mir gelooft dat hij nog verder kan groeien, ziet hij zichzelf ‘niet als favoriet’ voor de wereldtitel in 2021.

Tekst gaat door onder de video

Gebruik van #1 in de MotoGP zeer zeldzaam

Het is de laatste jaren een zeldzaamheid dat het startnummer #1 gebruikt wordt door de wereldkampioen. Dit heeft onder meer te maken met de waarde van het eigen startnummer, dat tegenwoordig een belangrijke rol speelt in het profileren van een rijder. Marc Marquez regeerde de afgelopen jaren in de MotoGP, maar hij reed altijd met zijn vertrouwde startnummer #93.

Casey Stoner was na het behalen van zijn tweede wereldtitel in 2011 de laatste die het startnummer #1 gebruikte. Hij reed in 2012 in dienst van Repsol Honda met een grote #1 op de voorkant van de kuip, ingekleurd met de Australische vlag. Daarvoor gebruikte Jorge Lorenzo het startnummer enige tijd na het behalen van zijn eerste wereldtitel in 2010. Na het binnenslepen van andere wereldtitels reed Lorenzo overigens gewoon met zijn vertrouwde startnummer. Na de winst van zijn fameuze wereldtitel in 2006 reed ook Nicky Hayden nog met #1.

In een ver verleden was het gebruikelijker om met #1 te rijden. Wayne Rainey, Kevin Schwantz en Mick Doohan reden in de jaren negentig na het behalen van hun respectievelijke wereldtitels allemaal wel met dit startnummer. Begin deze eeuw reden ook Alex Crivillé en Kenny Roberts Jnr. nog met het startnummer #1, Valentino Rossi was daarna een van de eersten die stijlbreuk pleegde door vast te houden aan #46, dat leidde destijds tot verbazing in de motorsportwereld.

Joan Mir schaart zich als kersvers wereldkampioen dus niet in de rij van coureurs met startnummer #1.